Holder barna hjemme fra skolen - det ønsker ikke FHI

– Jeg synes det er skremmende uansvarlig å ikke tilby hjemmeskole til de som ønsker nå før jul. De gjør ikke noe fornuftig på skolen de siste ukene før jul, så det å holde åpent bare for å fylle antall skoletimer i året blir for dumt.

Det sier Tina Triger fra Larvik til TV 2. Hun og mannen har besluttet å holde sine to yngste barn hjemme fra skolen resten av året. Barna er elever på femte trinn.

Triger forteller at en del av årsaken er at et av barna er i risikogruppe for alvorlig sykdom ved covid-19, men at det også handler om den generelle smittespredningen i samfunnet.

– Foreldre og pårørende kan bli veldig syke om de blir smittet, og ved å ta mine unger ut av skolen har jeg fjernet mulige smittepunkter for andre også, sier hun.

Ønsker valgfrihet

Med formål om å skåne barn og unge for de mest inngripende tiltakene, har skolene blitt holdt åpne, men med implementert trafikklysmodell for å kunne tilpasse seg lokal smittesituasjon.

I tillegg kan enkeltskoler selv beslutte å stenge ned, om smittesituasjonen eller bemanningssituasjonen tilsier det. Onsdag ble det kjent at alle elever i Oslo-skolen vil få digital undervisning frem til juleferien, fra og med fredag 17. desember.

Triger mener imidlertid det burde tilrettelegges for at alle landets elever kan ha digital hjemmeundervisning i førjulstiden, dersom de foresatte ønsker det.

– Noen trenger å være på skolen, men det burde være mulig å avgjøre det selv, mener Triger.

HJEMMEUNDERVISNING: Femteklassingene Ariane og Storm får digital undervisning hjemme resten av året. Foto: Privat

Hun har totalt seks barn, hvorav de tre yngste nå er hjemme. To går i femteklasse, mens den siste går på videregående.

– For oss er det kanskje litt enklere fordi jeg er hjemmeværende, men vi ville valgt det uansett. De fleste fra femte trinn og oppover klarer seg alene hjemme noen timer.

Er sosiale hjemme

Triger forteller at de to femteklassingene nå får hjemmeskole, etter god dialog med lærer. Hun er derfor ikke bekymret for at læringsutbyttet skal bli svekket.

– Hva med det sosiale aspektet barna går glipp av?

– Vi er i en heldig situasjon fordi de er tvillinger, og har hverandre. Men alle unger er sosiale online for tiden, så de har nær kontakt med vennene sine der, sier Triger.

– Jeg ser ikke det med det sosiale som noe kjempeproblem om de får noen dager ekstra hjemme.

– Viktig at barna går på skolen

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til TV 2 onsdag morgen at de mener det er viktig at barna er på skolen, så lenge den er åpen.

– Vi vet det er viktig samlet sett at barna går på skolen, og at de er åpne. Så gjøres det vurderinger på enkeltskoler med at de kan regulere hvilket trafikklysnivå de skal være på. Her har man lokalt mulighet til å gjøre den type vedtak, sier Vold.

ÅPNE SKOLER: FHIs avdelingsdirektør Line Vold mener det er viktig at barn er på skolen så lenge den er åpen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun forteller at selv om alle kan smitte alle, så er det noe mindre risiko for at barn smitter hverandre enn at voksne gjør det.

– Men nå er vi i en situasjon hvor det er mange barn som er uvaksinert fordi vi ikke tilbyr vaksine nedover i aldersgruppene, og det er observert en god del smitte i skolene.

Mandag ble 750 elever sendt hjem fra Løren skole i Oslo, på grunn av det rektor beskrev som en eksplosiv smitteøkning.

Skjermer barn og unge

Det er blant annet FHI som kommer med anbefalinger til regjeringen, før nye smitteverntiltak settes inn. Mandag kveld ble strengere restriksjoner innført, som følge av høye smittetall og en helsesektor under press.

Blant annet ble det innført full skjenkestopp, men skolene holdes fremdeles åpne.

– Det er alltid sånn når vi skal gi råd til regjeringen at vi må vurdere både smitteverneffekt og tiltaksbyrde, så vi kan vurdere forholdsmessigheten i de tiltakene vi foreslår, sier Vold.

– Når det gjelder regjeringens strategi for barn og unge så er det sånn at vi i størst mulig grad skal skjerme dem. Så vet vi at det er høy smitterisiko ved å være tett på hverandre i festlig lag. Det har vi sett i mange situasjoner.

Slitne lærere

Tormod Korpås er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, og leder i sentralt lederråd. Han forteller på God Morgen Norge onsdag at belastningen på forbundets 180.000 medlemmer nå er stor.

– Nå er folk slitne, sykefraværet er høyt, og vi har knapt nok bemanning til å drive på grønt nivå. Da sier det seg selv at det ikke er realistisk at det gule nivået skal redde oss gjennom våren, sier Korpås.

– Vi har noen forslag til tiltak, men det finnes ingen «quick fix».

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap) sier at skolene fremdeles holdes åpne fordi hensyn må veies opp mot hverandre.

– Vi skal løse denne veldig krevende situasjonen i helsetjenesten, men vi må også passe på å ivareta elevenes rett til opplæring. Hvis vi stenger skolene nasjonalt så får det konsekvenser for barna, og ikke minst for sårbare barn og unge som trenger skolen mer enn noen andre, sier Hølleland.

Samme dag som byrådet i Oslo avgjorde at alle Oslo-skolene har digital undervisning fra 17. desember, har Utdanningsforbundet i Bergen bedt byrådet om å gjøre det samme. Ønsket er hjemmeskole for flere trinn, samt stengte barnehager og SFO.