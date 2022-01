Toyota Hilux debuterte i mars 1968, altså for godt over 50 år siden. Vi snakker enkel, men funksjonell arbeidsbil med praktisk lasteplan.

Altså en bil for håndverkere, bønder og andre som hadde behov for en pålitelig og praktisk doning for å få arbeidsdagen til å gå i hop. Men som likevel ikke hadde behov for en lastebil.

Pickup-konseptet var den gangen ikke noe nytt. Amerikanerne er de som har lengst tradisjon med biltypen. Både Toyota og andre japanske produsenter som Datsun / Nissan, Mazda, Mitsubishi og Subaru så suksessen og ville tilby det samme.

Den som har hatt størst suksess med sine pickuper, er nok Toyota. Deres Hilux er viden kjent for en legendarisk driftssikkerhet og framkommelighet. Bilene går knapt i stykker, så lenge de får et minimum av stell.

1993 modellen er femte generasjon av Toyota Hilux. Få, om noen, er så fine som denne. Foto: Mecum.com.

Som langt mer eksklusive biler

Konstruksjonen kan betegnes som primitiv, enkel og holdbar, i alle fall hvis man klarer å holde rusten borte. For akkurat rust har tatt livet av mange av disse gamle, trofaste sliterne.

Her er det fint lite av kjøreegenskaper og komfort, men sjarm, det har den så absolutt.

Hilux har langt på vei blitt både et ikon og en klassiker på linje med langt mer eksklusive biler. Dette gjør noe med prisene når det en sjelden gang dukker opp fine og velholdte eksemplarer av arten. Det gjør det innimellom.

Det er likevel ikke hverdagslig å se så fine biler som den som nå skal selges på auksjon.

Bilen er en 1993-modell og dermed 28 år gammel. Her har det ikke vært lange arbeidsdager, tunge tak, overlast og lite vedlikehold. Man skal være svært forsiktig med å bruke uttrykket «helt som ny», men her tror jeg vi kan driste oss til nettopp det.

Utrolig, men sant. Kun 91 miles, eller 151 kilometer, kjørt på 28 år. Foto: Mecum.com

Unik kilometerstand

Grunnen er at bilen kun har gått 91 miles siden den var ny. Det tilsvarer 151 kilometer. Det er alt den har gått på 28 år!

Bilen er lakkert i «Forest green metallic», den har grått stoffinteriør og en 2,4-liters dieselmotor uten turbo, 114 hestekrefter og femtrinns manuell girkasse. Firehjulsdrift har den også. Bilen ble solgt ny i delstaten New Hampshire, i USA.

Av årsaker vi ikke kjenner til, ble bilen aldri brukt, men parkert. Noe har tydeligvis skjedd. Hiluxen ble funnet i en låve i sommer og var da fortsatt registrert på første eier som fortsatt hadde både nøkler og alle papirene til den. Da hadde bilen gått bare 135 kilometer. De siste 16 kilometrene har ny eier kjørt med den. Det er også eier nummer to som nå selger den unike bilen.

Etter alle årene med lagring har den nå fått en service, nye dekk, nye oljer og ny drivstofftank. Bilen skal være i perfekt stand.

Interiøret er enkelt og har lett for å bli slitt og ødelagt. Her er det som nytt. Foto: Mecum.com.

Kan bli dyr

Det er Mecum Auctions som selger bilen. Det spekuleres på hvilken pris som kan oppnås. Ny kostet bilen visstnok rundt 20.000 dollar. Kvalifiserte «forståsegpåere» mener at 45.000 dollar er riktig pris på Hiluxen nå.

Det tilsvarer rundt 412.000 kroner. Om dette stemmer, har verdien altså mer en doblet seg siden bilen var ny. Skulle man ha lyst til å importere den hit til berget, kommer moms, frakt og forsikring i tillegg. Da er prisene oppe i det samme som du må betale for en helt nye en, og vel så det ...

Hvem sa en simpel arbeidsbil er en dårlig investering?

