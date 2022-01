Kodiaq var den første SUV-en fra Skoda, og har siden lanseringen i 2016 vært en stor suksess.

I Norge er familie-SUVen totalt sett den tredje mest solgte modellen til merket, bak Octavia og Superb.

Faktisk ruller det nærmere 7.000 eksemplarer ute på norske veier, ifølge tall fra OFV.

Nå kommer bilen naturligvis litt i skyggen av den solide elbil-bølgen som fortsetter å skylle innover landet. Blikket er i stedet rettet mot el-SUVen Enyaq.

Likevel: For de som ikke ønsker å ta hensyn til kulde, lading og rekkeviddeangst, kan Kodiaq fremdeles være et glimrende valg.

Nå har vi testet den nye facelift-versjonen med dieselmotor.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Kodiaq her.

Det ruller mange Skoda Kodiaq ute på norske veier, selv om det nå er elektriske Enyaq som på mange måter har tatt over stafettpinnen.

Hva er nytt?

Du skal være litt over snittet Skoda-interessert for å se de visuelle forandringene på oppdaterte Kodiaq.

I front har grill, frontfanger og lys fått en litt annen utforming. Dessuten kan bilen for første gang leveres med LED Matrix-lys.

Bak er det også gjort noen få justeringer, som en ny hekkspoiler. For øvrig kan bilen nå leveres med ergonomiske seter i perforert skinn, med elektrisk justering, ventilasjon og massasje-funksjon.

På topputgaven, Kodiaq RS, er virtuell cockpit med 10,25-tommers skjerm standard. Denne kan også bestilles på de fleste andre utgavene.

God oversikt, bra seter og fysiske knapper for klimaanlegg og andre viktige funksjoner. Dette liker vi!

Hvordan fungerer det?

Skoda Kodiaq er en gjennombygd og god bil å kjøre. Lite er overlatt til tilfeldighetene.

Vi har ordentlig sans for førermiljøet. Det er ryddig, oversiktlig og ikke minst et svært komfortabelt sted å tilbringe tiden på veien. Bilen oppleves nesten overraskende komfortabel, og det er liten tvil om at Skoda har valgt å prioritere nettopp dette.

Lavt støynivå inne i kupeen, noterer vi også på plussiden.

Følelsen av å VRI et temperatur- eller volumhjul er vidunderlig, og dessverre en mangelvare på mange nye biler i dag.

På tur i Kodiaq kommer vi ikke unna å nevne plassen. Den er svært god, både foran, bak og i bagasjerommet. Det er ingen tvil om at dette er en familiebil verdig.

Under panseret finner vi VW-konsernet sin 2-liters dieselmotor. Diesel ja! Vi må innrømme at det er litt deilig å bare bruke ett minutt på bensinstasjonen, så kan du kjøre drøyt 800 kilometer, uten å ta hensyn til ladestasjoner, kjørestil eller kulde.

Motoren yter forresten 200 hestekrefter og 400 Nm. Det holder i lange baner på en bil som dette. Det vi ikke har like god sansen for er derimot DSG-automatgirkassen. Den oppleves rett og slett treg og lite responsiv. For å sette det litt på spissen, virker det noen ganger som om giroljen er byttet ut med sirup...

På langkjøring, og på rufsete vinterveier, klarer motoren seg med rundt 0,5 liter/mil. Det er veldig godt innafor, i en SUV med firehjulsdrift.

Vår testbil er godt utstyrt, men det skal sies at Kodiaq også leveres med en god utstyrspakke som standard. Se egen faktaboks over nederst i saken.

Graphite Grey metallic er ikke veldig spennende. Vi syns Kodiaq er en bil som kler en litt tydeligere farge. Rød for eksempel.

Konklusjon?

Skoda Kodiaq med 2-liters dieselmotor er egentlig den perfekte bilen for vinter-Norge. Bilen serverer høy komfort, god fremkommelighet og en reell rekkevidde på rundt 800 kilometer.

Så her kan du pakke bilen stappfull og kjøre opp og ned fjellheimen, uten å tenke et gram på rekkevidde.

Selvfølgelig faller den utenfor kategorien (les elektrisk) som majoriteten av norske bilkjøpere velger i dag. Men dersom du ikke er klar for elbil riktig ennå, kan Kodiaq med dieselmotor fortsatt være et fornuftig valg, isolert sett.

I forbifarten er det ikke veldig enkelt å slå fast at dette er en ny 2022-modell.

Skoda Kodiaq 200 TDI Sportline Motor og ytelser: Motor: 2 liter diesel

Effekt: 200 hk / 40 Nm

0-100 km/t: 7,7 sekunder

Toppfart: 216 km/t

Forbruk (WLTP): 0,63 liter/mil (blandet). Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 469 x 208 x 167 cm

Bagasjerom: 720 / 2065 liter

Vekt: 1.692 kg

Tilhengervekt: 2.500 kg Pris: Startpris: 616.000 kroner

Pris testbil: 699.200 kroner

Skoda Kodiaq (standardutstyr) · 2-sone Climatronic med pollenfilter/fuktsensor · 5 hodestøtter/5 trepunktsseler · 9 kollisjonsputer/deaktivering på passasjerside · 17" Mitykas aluminiumsfelger · Automatisk avblendbart innvendig speil og regnsensor · Adaptiv og prediktiv cruisekontroll · Aktive beltestrammere foran · Blindsonevarsling, Tretthetsvarsling og Lane Assist · Care Connect og Infotainment Online 3 år · El. vinduer foran og bak · El. justerbare/foldbare/oppvarmede sidespeil · Handsfree Bluetooth og DAB+ radio · Høydejusterbare, oppvarmede seter foran med korsryggstøtte. · Isofix på sideplassene bak · LED kjørelys foran og LED baklys · LED Matrix hovedlys m. adaptiv fjernlysassistent · LED tåkelys foran · Lysassistent med “Coming/Leaving home” · Midtarmlene foran og bak · Multifunksjonsratt i skinn med varme · Multikollisjonsbrems · Parkeringssensorer bak · Proaktiv passasjerbeskyttelse · SmartLink med trådløs Apple Carplay og Android Auto · Sort takreling · Tonet glass i alle vinduer · USB innganger foran

