Elbilsalget går så det suser – men én ting gjør at mange blir frustrert

Nordmenn flokker seg rundt elbilene som aldri før. I 2021 setter vi ny rekord i antall solgte elbiler, både nye og brukte.

Men det er også en utfordringer som rammer mange elbiler. Her skaper nemlig den voldsomme pågangen, chip-mangel og korona-problemer lange ventelister.

– Vi har en ganske unik situasjon, med flere faktorer som bidrar til å gjøre situasjonen vanskelig i forhold til leveringer. Vi ser allerede at den siste utviklingen med enda en ny korona-mutasjon kommer til å bidra ytterligere til en allerede vanskelig tid for mange av bilprodusentene, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Stenger for nye reservasjoner

Mens normal leveringstid på en nybil kan være tre til seks måneder, er det flere som nå opererer med over ett år. BMW har for eksempel lange ventelister på sine nye elbiler – i4 og iX

Mer om både levering og de to bilene kan du se i klippet øverst i denne artikkelen.

– Ford har jo faktisk enda større utfordringer hjemme i USA. Der har man rett og slett blitt nødt til å stenge for reservasjoner av den elektriske pickupen F-150 Lightning. Slik det lå an, ville nemlig leveringstiden blitt flere år, for de som legger inn bestilling nå.

Elbilene har passert magisk grense – en måned før jul

2022 nytt rekord?

Alt tyder på at neste år kommer til å bli svært godt for bilbransjen. Men spørsmålet er hvordan leveringstiden vil påvirke salget.

– For mange er det lite fristende å vente halvannet år på å få bilen sin. Det betyr at de merkene som kan friste med kort leveringstid kan få en stor fordel. Ikke minst siden mye tyder på at 2022 blir siste år med fullt fritak på elbil. Mange vil nok forsøke å sikre seg bil før den ordningen justeres – og dermed kan vi fort oppleve nye rekorder, tror Møller Johnsen.

Video: Se vår videotest av BMW i4 M50 xDrive her:

Nye avgifter – men noen ladbare hybrider blir ikke dyrere