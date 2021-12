Det finnes noen få eksemplarer av den på norsk jord allerede – og de skiller seg ut fra det meste annet i bilparken vår. E-HS9 fra Hongqi er en diger SUV som ikke minner rent lite om en Rolls-Royce. Og den har vakt stor oppsikt blant elbilivrige norske kunder.

Én ting er at bilen skiller seg ut. De norske elbilfordelene gjør også at vi nordmenn sannsynligvis også får den billigere enn noen andre.

E-HS9 starter på 620.000 kroner, mens den fullutstyrte topputgaven kommer på 779.000 kroner. Det er også denne importøren har registrert mest interesse rundt.

Da vi i Broom var på presentasjon av bilen i Drammen tidligere i høst, lå det an til at de første kundene skulle få bilene sine før jul. Slik går det imidlertid ikke.

Mange følger skipet

Der mange bilkjøpere det siste året har opplevd frustrasjon over ventetid og tidvis manglende informasjon fra sin importør, er det tydelig at Hongqi Norge ønsker å dele så mye som mulig med kundene sine.

I en informasjonsmail til de som har vist interesse for bilen, forteller importøren nå at det på grunn av korona er større forsinkelser. Rent konkret gjør dette at de første kundebilene ikke rekker frem før jul. Dette skriver importøren:

Vi vet at mange venter spent på når de kan få sin bil. Noen følger også skipet Thermopylae og vet at skipet nå er ankommet Zeebrugge. Alle bilene skal lades på havna i Zeebrugge, slik at leveransen videre kan gå så knirkefritt som mulig, og slik at bilene kan gå rett til understellsbehandling når de kommer til Norge.

Det er pga. covid-19 større forsinkelser, og vi har fått beskjed om at leveransen på Thermopylae vil deles i to, hvorpå en del sendes 21/12 og den andre delen er forventet å sendes 3/01 (fra Zeebrugge, med mindre det er ytterligere forsinkelser).

Liten nyhet - men viktig for mange norske kunder

Her snakker vi bil som ruver, E-HS9 er 5,20 meter lang.

Smøre seg med tålmodighet

Her handler det blant annet om redusert kapasitet:

Eksempelvis pleier havnene å kjøre inn fulle busser med sjåfører som skal transportere bilene av/på båten, det kan de ikke nå. Nå skal man holde avstand, som nødvendigvis gjør at av/på lossing tar mye lengre tid enn til vanlig.

Det at leveransene nå deles over to båtlaster, gjør også at importøren ikke kan samkjøre reservasjonsliste og utleveringer. Dermed blir det ikke nødvendigvis slik at de som bestilte først, også får bil først.

De første bilene er altså etter planen inne fjerde juledag. Men kundene må smøre seg med litt tålmodighet:

Eksklusivt interiør, materialkvaliteten er høy, det samme er utstyrsnivået.

Til forhandler i februar

Når bilene kommer til Drammen skal de få understellsbehandling, sjekke softwaren, og gå over alle bilene for eventuelle transportskader. For dette antall biler antar vi behandlingstid tar ca. 2-3 uker, men ta til etterretning at båtene kommer tett opp mot nyttår, og det er flere «røde» dager her.

Deretter skal bilene klargjøres for transport, før de fraktes videre på de respektive fraktmetodene (tog, trailer o.l.) Hvis alt går som forventet, er bilen din hos forhandler i begynnelsen av februar. Forhandler må deretter klargjøre bilen, og eventuelt påmontere avtalt utstyr eller liknende før du kan hente din splitter nye Hongqi E-HS9.

Hongqi-importøren kjører en åpen linje mot kundene og deler tydeligvis så mye informasjon som mulig. Ikke alle bilkjøpere har opplevd det samme det siste året...

Rekkevidde inntil 450 kilometer

Denne bilen kommer for øvrig med to ulike batteripakker. På utstyrsnivåene Premium og Exclusive er den på 99 kWt, mens den på innstegsmodellen Comfort er på 85 kWt. Rekkevidden skal være 450 kilometer for utstyrsnivåene Premium og, og 400 kilometer for innstegsmodellen Comfort. Begge disse tallene etter WLTP-målemetoden.

Alle utgavene har firehjulsdrift. Bilene kan trekke tilhenger på 1.500 kilo og ha 75 kilo på taket.

Hurtiglading er mulig med opptil 120 kW. Status for ladingen vises i dioder oppover C-stolpen. Med den høyeste effekten klarer e-HS9 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Toppfarten er begrenset til 200 km/t.

