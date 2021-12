Storbrann i skyskraper i Hongkong – minst 300 personer fanget på taket

Saken oppdateres.

Ifølge South China Morning Post er mer enn 300 personer fanget på taket av skyskraperen etter at en kraftig brann brøt ut onsdag rundt lunsjtider lokal tid.

Så langt har 160 personer blitt evakuert.

Minst åtte personer er skadd i brannen etter å ha pustet inn røyk. Hendelsen har utløst en enorm redningsaksjon.

World Trade Center er et kjøpesenter og kontortårnkompleks på 38 etasjer i Causeway Bay.

Brannen er kategorisert til å være nivå tre, hvorav fem er det høyeste og mest alvorlige på skalaen, skriver avisen.

Politiet sa først at de innledende undersøkelsene tydet på at brannen startet i et stillas. Nå mistenker de at brannen startet på et kontrollrom og deretter spredte seg til kjøpesenteret.

Brannvesenet benytter kran og jobber på spreng med å evakuere personer fra bygningen.