Dette er årets ord

I fjor ble «koronaen» årets nyord. I år er det ikke et pandemi-ord som vant kåringen til Språkrådet.

I 2022 skal flere store idrettsarrangement avholdes i land som blir kritisert for å bryte menneskerettighetene, som blant annet fotball-VM i Qatar.

I den forbindelse har ordet «sportsvaske» fått aktualitet og fotfeste i norsk, skriver Språkrådet i en pressemelding.

Sportsvaske blir brukt når myndigheter i autoritære land bruker store sportsarrangement for å sette seg selv i et bedre lys eller søker å oppnå det samme ved å kjøpe opp eller sponse populære sportsklubber.

Hentet fra engelsk

– Opphavet er trolig engelsk sportswashing, som har blitt til sportsvasking på norsk. Ordet har nære paralleller i hvitvasking og grønnvasking, som allerede er etablert i norsk, sier seniorrådgiver i Språkrådet, Dagfinn Rødningen.

Språkrådet har derfor kåret det til årets nyord.

– Substantivet sportsvasking er ganske utbredt, men det er interessant at det tilhørende verbet også ser ut til å etablere seg. Det er dermed verbet sportsvaske som er årets ord 2021, sier Rødningen.

Selv om årets nyord ikke er knyttet til pandemien, er flere av ordene på topp ti-lista det.

Dette er topp ti-lista med nyord 2021: Sportsvaske

Mikromobilitet

Arealnøytral

TISK

Antivakser/antivaksar

Halvleder/halvleiar

Sysselmester/sysselmeister

Mutantvirus

Havnespy/hamnespy

Biogen Kilde: Språkrådet

Korona-ord

– Pandemien preger fremdeles samfunnet vårt, og vi slipper ikke unna koronaordene på årets ti-på-topp-liste, sier direktør i Språkrådet Åse Wetås.

Der finner vi blant annet TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), antivakser og mutantvirus.

– I fjor var å holde meteren, flate ut kurven og sprite på lista over ord som hadde festa seg i språket vårt. Gjennom årets liste ser vi at pandemien er inne i en annen fase, og ordene gjenspeiler diskusjoner rundt vaksiner og smitteverntiltak. Dette viser at språket forandrer seg i takt med samfunnsendringene, sier Wetås.