Sjekkeappen Grindr får rekordbot

Datatilsynet har ilagt sjekkeappen Grindr et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner, skriver NRK. Det er det høyeste gebyret Datatilsynet har ilagt.

– Vi har endt med å ilegge Grindr et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner. Det er det klart største overtredelsesgebyret Datatilsynet har ilagt noen gang, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Grindr har delt personopplysninger med markedsføringspartnere i strid med norske personvernregler, konkluderer tilsynet i sitt vedtak.

– En stor seier

Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet betegner reaksjonen som en stor seier for alle forbrukere.

– Dette er en stor seier for alle forbrukere fordi det sender et klart signal til markedet om at man ikke kan drive omfattende innsamling og deling av personopplysninger når en er på nett, sier Myrstad til kanalen.

Grindr er en sjekkeapp for homofile, biseksuelle og transpersoner. Shane Wiley som er direktør for personvern i Grindr, sier de nettopp har mottatt brevet fra Datatilsynet, og at de nå går gjennom dokumentet.

– Selskapet vurderer nå saken, inkludert retten til å klage på beslutningen til Personvernnemnda, sier Wiley.

Sterkt uenig

Wiley legger til at de er sterkt uenige i tilsynets vurderinger. Ifølge Wiley dreier det seg om en samtykkepraksis fra mange år tilbake, og ikke deres nåværende samtykkepraksis eller personvernerklæring.