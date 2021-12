Toyota satt lenge på elbil-gjerdet mens andre gikk i gang med å produsere biler. De prioriterte i stedet hybridsatsingen sin, samtidig som de brukte store ressurser på å utvikle teknologi til hybridbiler.

Men så skjedde det noe hos japanerne. Prius dukket opp som ladbar hybrid, i fjor kom SUV-en RAV4 etter. Og for et par uker siden hadde de også Europa-premiere på sin første elbil, SUV-en bZ4X.

Det skulle vise seg å bare være en svært forsiktig forsmak på det Toyota-sjef Akio Toyoda (nei, det er ikke skrivefeil) akkurat har presentert:

Satser bredt

Nemlig en rekordsatsing på minst 1.500 milliarder kroner de neste årene. Toyota og søstermerket Lexus skal komme med ikke mindre enn 30 (!) nye elbiler.

Ambisjonen er at de elektriske bilene etter hvert skal utgjøre minst 30 prosent av salget. Samtidig skal Lexus ta overgangen til å bli et helelektrisk merke i vår del av verden, innen 2030.

Vi i Broom var til stede da Toyota bZ4X debuterte i Belgia. Der fikk vi også høre ganske mye om Toyotas strategi fremover. De er tydelige på at ulike markeder trenger ulike biler. I Europa betyr det for en stor del elbiler, i andre markeder er hverken etterspørsel eller infrastruktur på plass.

bZ4X hadde Europa-premiere for et par uker siden. Nå er det klart at den får følge av mange flere modeller.

SUV nummer to på vei

Toyota skal derfor ikke gjøre én ting de neste årene, de skal gjøre mange. Det betyr fortsatt satsing på hybridbiler og ladbare hybrider. Hydrogenbilene er heller langt fra glemt. Særlig på større personbiler og nytttekjøretøy mener Toyota denne teknologien kan bli svært viktig.

Men i Europa handler altså mye om elbiler og her har vi mange modeller i vente. bZ4X skal kjapt få selskap av en mindre SUV, sannsynligvis på størrelse med dagens C-HR.

Mindre bil betyr også mindre batteripakke, noe som igjen er bra for både kostnader og vekt. Toyota legger ikke skjul på at de har lært mye om batteriteknologi, drivlinjer og å utnytte strømmen best mulig etter mange års tung satsing på hybridbiler. Nå skal de utnytte dette for alt det er verdt i elbilsatsingen.

Kompakt crossover ser ut til å være elbil nummer to ut fra Toyota.

Stor SUV

Blant de øvrige bilene Toyota nå viser, er også en som garantert kommer til å bli interessant for mange norske kunder, nemlig modellen som så langt går under navnet bZ Large SUV.

Som navnet indikerer snakker vi her stor SUV. Bilen skal få solid rekkevidde og mulighet for tre seterader. Størrelsesmessig vil vi anslå at den havner mellom dagens RAV4 og Landcruiser.

Vi snakker maktdemonstrasjon her, blant de 30 nye elbilene finner vi både helt nye modeller, og elektriske utgaver av eksisterende.

Tydelig signal til konkurrentene

Blant bilene Toyota nå har vist er også Lexus RZ i ukamuflert versjon. Dette er søstermodellen til Toyota bZ4X og kommer til å dele mye teknologi med denne. Her utnytter Toyota naturligvis stordriftsfordelene sine for alt de er verdt. Designmessig skal elbilene fra Toyota og Lexus skille seg klart fra hverandre. Men under «skallene», vil mye være likt. Det er naturligvis positivt for utviklingskostnadene. Her er også utstrakt samarbeid med Subaru viktig.

Blant de 30 nye elbilene, er det også elektrifiserte utgaver av eksisterende modeller. Det er også noen virkelig nisjemodeller.



I sum er dette litt av en kraftdemonstrasjon som skal gi konkurrentene et veldig tydelig signal: Toyota er kanskje ikke først – men det vil være veldig dumt å undervurdere det de kommer til å levere ut de neste årene.

