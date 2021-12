USA har passert 800.000 koronadødsfall

Tirsdag passerte USA passerte 800.000 koronarelaterte dødsfall siden pandemien startet. Det viser tall fra Johns Hopkins University.

Over 200.000 av de 800.000 dødsfallene har skjedd etter at koronavaksinene var blitt gjort tilgjengelig for alle som ønsket den, skriver AP.

Selv om dødstallene er lavere enn de var tidligere i høst, dør mer enn 1000 amerikanere av viruset hver dag, skriver ABC News.

– For noen av oss er dette virkelig den tøffeste delen av pandemien så langt, sier administrerende direktør i UMass Memorial Health Carer, Dr. Eric Dickson til ABC News

For lav vaksinasjonsrate

USA er det landet i verden med de høyeste dødstallene knyttet til korona. Landets befolkning utgjør fire prosent av verdens befolkning, men står for rundt 15 prosent av de 5,3 millioner kjente koronarelaterte dødsfallene verden rundt etter at viruset spredte seg fra Kina for to år siden.

Omtrent 200 millioner amerikanere er fullt vaksinert. Det er litt over 60 prosent av befolkningen og langt fra det forskerne sier er nødvendig for å holde viruset i sjakk, skriver AP.

– Nesten alle som dør nå, dør av årsaker som kan forebygges, sier epidemiolog Dr. Chris Beyrer, ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Økende smitte

På grunn av omikron-varianten oppfordrer ekspertene amerikanerne om å ta en tredje dose så fort som mulig.

Ifølge The New York Times ble det tirsdag registrert 120.056 nye smittetilfeller i USA. 66.547 personer var innlagt på sykehus. Smittetrenden er økende og ifølge Centers for Disease Control and Prevention utgjør omikron-varianten tre prosent av smittetilfellene i landet.

Til sammen har over 50 millioner amerikanere fått påvist Covid-19 siden pandemien startet.