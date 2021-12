«Savner henne dypt og inderlig»

Det er først når noen er borte at en forstår hvor viktig de er.

For det er først da man ser den jobben de har gjort, og hvor avhengig man har vært av at de har gjort den.

Ikke alle håndballspillere er som Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal. Spillere med fantastiske egenskaper med håndballen i hendene. Spillere som gjør de lynhurtige fintene. Spillere som scorer de spektakulære målene.

Eller målvakter som Katrine Lunde og Silje Solberg, som fryktløst møter en skytter som hopper inn fra seks meter. Som redder straffekast når det gjelder som mest.

De prestasjonene er så synlige. Alle ser hva de gjør. Alle ser de fantastiske prestasjonene som avgjør håndballkamper. De er matchvinnerne. De er de beste spillerne i verden. Men selv ikke de kan vinne kamper alene.

Du må også ha noen som bærer ved til bålet. Noen som kjemper utrettelig i 60 minutter for at en skal komme i posisjon slik at Nora Mørk kan banke inn vinnermålet.

De får sjelden den store oppmerksomheten. Det er ikke de som står igjen med bestemannspremien. For jobben de gjør er ofte usynlig for de fleste.

Men når de er borte så er det noe som mangler. Noe en alltid har tatt for en selvfølge at fungerer.

Etter kampene mot Sverige og Nederland så kjenner jeg at jeg savner Stine Skogrand dypt og intenst. Og det tror jeg Thorir Hergeirsson også gjør.

For «Skog» er en av disse sliterne, som gjør jobben sin og går av banen med et stort smil etter at Stine Bredal Oftedal har fintet bort to motstandere og blitt matchvinner.

«Offence sells tickets. Defence wins you trophies!»

Det er blitt brukt så mange ganger at det er blitt en klisje. Men det kan egentlig aldri gjentas mange nok ganger. For det stemmer. Det er i forsvar du vinner mesterskap.

Håndball er en idrett der angrepsprestasjonene stjeler så og si all oppmerksomhet. Forsvar er for mange bare en transportetappe mot neste angrep. Dessverre gjelder ikke dette bare for tv-seere. Det gjelder altfor mange håndballspillere også.

For noen år siden skrev jeg om det jeg kalte «Generasjon Angrep». Om det som er tidenes beste norske landslag - i angrep.

Det er kanskje fordi det smeller mer i taklingene og de gode forsvarsspillerne er mer markante, men jeg føler at de beste forsvarsspillerne på herresiden får mer oppmerksomhet og kjærlighet. En kan for eksempel trekke frem Johnny Jensen som ble gudedyrket i Flensburg-Handewitt, og fremdeles omtales som «handballgott», blant fansen der. Det er ingen kvinner som har fått samme status. Og da får heller ikke unge spillere øynene opp for hvor viktig det er å bli en god forsvarsspiller.

Skogrand og Marit Malm Frafjord er to spillere burde hatt denne statusen. De var de to viktigste brikkene i det norske forsvaret i EM-triumfen i fjor. Nå er de begge borte. Man har funnet en erstatter for Malm Frafjord i Maren Aardahl, om enn ikke like god. Men Skogrand etterlater seg et hull.

Det største hodebryet for Hergeirsson har vært å finne det gylne snittet i oppstillingen sin. Der han skal komponere et lag med flest mulig av hans fantastiske angrepsspillere, men samtidig finne plass til flest mulig som kan stenge igjen forsvaret.

Det er her Stine Skogrand har vokst seg frem som et av hans sikreste kort. Jeg er ganske sikker på at hun har vært et av de første navnene islendingen har skrevet ned foran de viktigste kampene de siste årene.

For Fyllingen-jenten har gjort det mulig for Hergeirsson å holde Mørk på banen i begge omganger.

Skogrand er egentlig bakspiller som Mørk, men er mer enn habil som høyre kantspiller også. Men først og fremst er hun en forsvarsspiller i verdensklasse.

Og med Skogrand på kanten, så trenger ikke Mørk å løpe for å bytte. Da kan hun stå ytterst i forsvar, mens Skogrand tar jobben med å stoppe det som veldig ofte er motstanderens beste spiller.

Tyskerne kaller venstre bakspiller for «königsposition», fordi det stort sett er der du finner den beste spilleren.

Cristina Neagu, Daria Dmitrijeva, Lois Abbingh, Estavana Polman, Jamina Roberts, Anne Mette Hansen. Det er noen av dem som Skogrand har stått opp mot de siste mesterskapene. Stort sett alltid med suksess.

Og hva har fokus stort sett vært? At hun har hatt for dårlig uttelling på skuddene sine fra kanten!

I ishockey har de det de kaller (+/-)-statistikk. Der summerer de opp hvor mange mål fremover og bakover det kommer mens en spiller er på banen. Et mål fremover gir pluss, mens et baklengsmål gir minus. Jeg er ganske sikker på at Skogrand er en av dem med høyest plusscore for Norge de siste mesterskapene.

Hvis en i tillegg scorer pluss- og minusaksjoner i begge ender av banen, så tror jeg Skogrand kommer ut med en av de beste statistikkene av alle - selv om det har vært noen bomskudd fra kanten.

Nå sitter Skogrand hjemme i lykkelige omstendigheter, og da har ikke Hergeirsson denne spillertypen i troppen sin. For det finnes bare en av den støpningen i Norge. Da er det kanskje ikke så rart at han begynner å bli litt tynnere i luggen. For nå står egentlig valget mellom å ha Mørk på banen i bare en omgang eller å gamble på å la henne stå i forsvar. Ingen av delene er optimalt.

Mot Sverige forsøkte man å la henne stå i forsvar mot Jamina Roberts i andre omgang. Det kan vi trygt si ikke var en suksess. Mot Nederland løp hun det lange byttet fra start av, og Norge ble kontret sønder og sammen. Og i ankomstspillet kom hun inn som venstre bakspiller, og Norge fikk null trykk i den fasen av spillet som normalt er lagets største styrke.

Norge lider altså i begge ender av banen fordi man ikke har Skogrand med. Da er det kanskje ikke så rart at Thorir og jeg savner henne?

Han har ikke funnet dette gylne snittet som han har vært så god til å finne tidligere. Og det blir spennende å se hvilken løsning velger i kvartfinalen mot Russland. Et russisk lag som ikke er i nærheten av det som slo Norge i semifinalen i OL.

Bare seks av sølvvinnerne fra Tokyo er med, og tre av dem er kantspillere. De store stjernene Anna Vjakhireva, Daria Dmitrijeva, Anna Sen, Vladlena Bobrovnikova og Polina Kuznetsova er ikke med til Spania.

Det er et russisk lag Norge normalt skal slå ganske greit - også uten Stine Skogrand. Og da kan vi kjenne gulleimen sige innover landet igjen.