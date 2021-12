Brann-helten om Sandstø-meldingen: – Virker som de aldri har spilt fotball før

– Det får de bare mene. Slik som de melder, så virker det nesten som de aldri har spilt fotball før, sier Møller Wolfe til TV 2 og ler.

Brann møter Jerv til kvalifiseringsfinale i kveld på Intility Arena i Oslo. Vinneren får en plass i Eliteserien 2022. Taperen må spille i OBOS-ligaen.

TV 2 var tirsdag i Grimstad og møtte Jerv-trener Arne Sandstø. Da sa han at det ville være en skandale om Brann tapte. Branns unggutt David Møller Wolfe (19) både fnyser av utsagnet, samtidig som han mener det ligger noe i det.

– Vi er jo den største klubben, så det er naturlig å si at vi er favoritter. Men vi vet det kommer en utrolig tøff oppgave i morgen. Vi møter et lag som er vant til å vinne, kontra oss som er vant til å tape eller spille uavgjort.

– Hvor viktig er denne kampen for deg?

– Det blir den viktigste kampen jeg har spilt noensinne. Brann betyr enormt mye for meg. Å holde oss oppe hadde vært veldig, veldig deilig, sier bergenseren.

Stopperkjempen Fredrik Pallesen Knudsen er klinkende klar på at stemningen i gruppen er spent før onsdagens skjebnekamp. Han er klar på at det tok på både kropp og sinn da de tok tre poeng i sesongavslutningen mot Sarpsborg.

Sammendrag: Brann - Sarpsborg 08 2-1

– Den har tatt mye energi. Det er litt tunge kropper, men i dag føltes det godt. Vi har fått litt selvtillit her nå. Vi svever på Sarpsborg-kampen nå, og så gleder vi oss til i morgen, sier «Palle» med både blod på sokken og blåveis i ansiktet.

– Har du nerver før en slik kamp?

– De er selvfølgelig til stede. Om man ikke har nerver før en slik kamp så er man umenneskelig. Det er viktig å kjenne litt på det. Det viser at det betyr noe, og det gjør det for alle her.

Eirik Horneland forteller at det ikke har vært særlig mye nerver å spore i høst. Han er klar på at laget har jobbet konsentrert og stødig, men har slitt med å få resultatene til å gå sin vei.

Nå skal Horneland gjøre sine gutter klar for å spille årets viktigste kamp.

– Dagene etter kampen har stort sett gått i å forberede seg til en ny kamp. Før det, har vi jobbet uke inn og ut for å karre oss til kvalik-plassen og heldigvis klarte vi det. Nå skal vi prøve å få maksimalt ut av den, sier Horneland.

Euforien var til å ta og føle på da Møller Wolfe sikret Brann tre poeng søndag. Etter kampen tok det imidlertid ikke lang tid før Horneland samlet guttene i en sirkel. Der var budskapet at Brann fortsatt ikke var i mål.

– Det var ikke vits å gå av hengslene der og da. Det var bare ett steg på veien. De skal være stolt over at de klarte det, men så må fokuset rettes raskt over på neste og den aller viktigste kommer nå.

– Hva tenker du om at Sandstø beskriver et eventuelt Brann-tap som en skandale?

– Brann skal ikke rykke ned. Derfor er det lett å si det, men i denne enkeltkampen tror jeg styrkeforholdet er mye tettere enn det mange tror. De kommer fra en fin sesong mens vi kommer fra en tøff sesong. La oss se, spille kampen og ikke prate så mye om det, sier en fokusert Brann-trener.