VG: Kongsberg-siktede viste tegn på vrangforestillinger

– En hovedteori er sykdom. Det ble foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede de to første døgnene, en såkalt prejudisiell observasjon. Den pekte på at det var tegn til at siktede hadde vrangforestillinger, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Per Thomas Omholt, til VG.

Politiet har imidlertid ikke konkludert rundt dette spørsmålet.

– Vi har bedt om en såkalt fullstendig judisiell observasjon. Vi venter nå på denne rapporten for å få eksakte svar. Siktedes psykiske helse er et viktig spørsmål i saken, sier Omholt til avisen.

Politiet og domstolen mener også det foreligger gjentagelsesfare dersom Bråthen blir løslatt nå og i fengslingskjennelse fra Buskerud tingrett fremgår det at «handlingene kan være motivert i, eller i alle fall utløst av, vrangforestillinger.»

Omholt uttalte til TV 2 at et avhøret skal gjøres i neste uke, og at det blir det siste avhøret av Espen Andersen Bråthen (37), dersom det ikke dukker opp noe spesielt.

– Vi ønsker å konfrontere ham med de datafunnene vi har gjort. Det går på tankene forut for handlingen og det han har gjort i tiden før, sier Per Thomas Omholt, politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, til TV 2.

Politiinspektøren forteller videre at politiet håper å være ferdig med etterforskningen av saken innen 1. februar. Det er samme frist som de rettspsykiatriske sakkyndige har fått til å levere sin rapport om Bråthens psykiske helse.

POLITIINSPEKTØR: Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Bråthen ble fredag i forrige uke varetektsfengslet i ytterligere åtte uker, på grunn av fare for gjentakelse. I de tidligere fengslingskjennelsene har retten begrunnet fengslingen med fare for at han skal forspille bevis.

I den siste kjennelsen kommer det også frem at det tas sikte på å gjennomføre rettssaken mot Bråthen i mai eller juni neste år.