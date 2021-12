Atle Pettersen og Cathrine Eide har blitt foreldre

Sanger Atle Pettersen deler gladnyheten om at han har blitt far for første gang på sin Instagram-profil. Der deler han et bilde hvor den nyfødte datteren holder i fingen hans.

– Hei verden, skriver Pettersen sammen med et hjerte i innlegget.

Termin rett før jul

Tidligere i høst avslørte Pettersen at han og kona ventet sitt første barn sammen, og i dag kunne de fortelle at den lille har kommet til verden.

– Cathrine og jeg venter vårt første barn nå i desember, og gleder oss stort til den nye og spennende tiden som kommer, sa Pettersen da nyheten først ble kjent.

Termindatoen var egentlig rett opp under julaften:

– Med en far som skal på juleturnè så krysser vi fingre for at det blir fødsel på termindato og ikke før, la Pettersen til.

Vært sammen i 9 år

Pettersen og kona Cathrine Eide har vært et par i ni år. På nyttårsaften i 2018 forlovet de seg og 31. mai 2019 ble de mann og kone.

Eide var tidligere reporter i TV 2, og paret møttes under innspillingen av «Skal vi danse» i 2011. Der tok Pettersen seieren sammen med Marianne Sandaker.

Pettersen ble først kjent for det norske folk da han tok andreplass i «X Factor» i 2010.

Han har senere vært med i «Stjernekamp», stått på scenen i Folketeateret med musikalen «Singing in the Rain» og dubbet animasjonsfilm. De siste årene har han ledet programmet «Beat for beat» på NRK.

Tidligere i år ble det kjent at paret solgte leiligheten i Oslo sentrum til fordel for Bærum.

– Det blir jo rart etter tolv år å ikke bo sentrumsnært. Det er en litt annen tilværelse, men det er jo ikke langt ned til byen, så det går nok veldig bra, fortalte han.