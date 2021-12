Rekordtap for Bielsa: – Så totalt kaos at det nærmer seg pinlig

Leeds ble filleristet av Manchester City. Marcelo Bielsas dristige taktikk skapte unødvendig mye trøbbel for laget, mener ekspertene.

Manchester City-Leeds 7-0

– Guardiola har virkelig satt på plass Bielsa på det taktiske. Leeds-forsvaret er blitt avslørt totalt. Mot individuelt og kollektivt bedre spillere, selvfølgelig, men her er det så store rom og så totalt kaos i Leeds-forsvaret at det nærmer seg pinlig, sa Brede Hangeland idet City hadde satt inn sitt femte for kvelden.

Da hadde Premier League-lederen fortsatt to mål igjen å score.

For første gang måtte Bielsa som klubbtrener se laget han leder slippe inn sju mål, ifølge statistikktjenesten Opta. Slakten skjedde i trenerlegendens 568. kamp som trener for et klubblag.

I tillegg er det bare fjerde gang i historien at Leeds taper med sju mål.

– Må ta på meg ansvaret

Bielsa sier at han ikke kan rettferdiggjøre resultatet. Han blir spurt av BT Sport om det ikke var litt vel vågalt å spille seg ut bakfra mot et slikt lag.

– Det var det vi prøvde på hele kampen. Hvis vi hadde gjort det motsatte, ville vi blitt kritisert for ikke å ha prøvd å ta ballen fra motstanderen. Det vi prøvde på skapte trøbbel foran vårt eget mål. Vi gjorde ingenting bra, sier Bielsa via tolk.

– Det er uunngåelig at jeg må ta på meg ansvaret for et tap av dette slaget. Vi har aldri hatt en slik forestilling, fortsetter han.

– Han er veldig sta

Manchester City utspilte argentinerens lag etter alle kunstens regler på Etihad. Bare tolv minutter var spilt da de lyseblå ledet 2-0. Da hadde også Bernardo Silva brent en gigantsjanse.

Etter halvtimen spilt la Kevin De Bruyne på til 3-0. Like før hadde Leeds ropt på straffe, men fikk nei fra dommer Paul Tierney.

Uansett var det lite å si på at gjestene fra Yorkshire lå under med tre mål til pause.

– Han er veldig, veldig sta, denne Bielsa. Han ønsker å gjøre det på sin måte uansett. Den måten de skal spille seg ut på, jeg vil kalle det litt naivt. Du vet at Manchester City er et av de beste presslagene i verden, påpekte TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i pausen.



– Det er et stort, stort problem for Leeds i denne kampen. For de skal på død og liv spille seg ut, men skaper trøbbel for seg selv hele veien, fortsatte den tidligere landslagsspilleren.

Ekspertkollega Petter Myhre lot seg overraske av at de ikke brukte bakrom mer, i og med at de startet med lynraske Daniel James på topp.

– Men at de setter i gang kort, synes jeg er helt greit, sa Myhre.

Festfotballen fra City fortsatte etter sidebyttet. Riyad Mahrez scoret etter bare fire minutter. Rundt et kvarter senere vartet De Bruyne opp med et kremmerhus fra distanse.

Deretter scoret forsvarsspillerne John Stones og Nathan Aké to kjappe mål.

Seieren betyr at Manchester City vil ha minst ett poeng å gå på til neste lag på tabellen etter den 17. serierunden er ferdigspilt.

Leeds kan på deres side falle ned til en 17. plass.