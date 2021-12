Deila om Bidens invitasjon: – Rått hvis det skjer!

Ronny Deila (46) nyter suksess som trener for New York City FC, og nå kan forhåpentligvis en tur til Det hvite hus skrives inn i kalenderen.

Ronny Deila ledet i helgen New York City FC til seier i MLS-sluttspillet for første gang i klubbens åtte år lange historie. TV 2 møter ham på seiersfesten i New Yorks gater, der fansen har møtt opp i hopetall for å hylle spillerne og treneren.

– Det har vært noen tøffe dager etter seieren. Vi gjorde det helt fantastisk gjennom hele sluttspillet, og kronet det med seier. Det var stort, sier Deila til TV 2.

SEIRESFEST: TV 2 møter Ronny Deila på seiersfesten i New York. Foto: Mathias Ask/TV 2

Deila sier han verdsetter seieren med New York City høyt sammenlignet med de andre merittene han har gjennom trenerkarrieren:

– Alle lagene her har like mye penger, så uansett hvem du møter så er det tøft. Det er 28 lag som sloss om trofeet, og det å stå på toppen, det er stor. Jeg ranker det veldig, veldig høyt mot hva jeg har opplevd tidligere, forteller treneren.

Hyller Deilas stripping: – 10 av 10

Bedre forutsetninger enn i Celtic

I USA er ligaen lagt opp slik at alle lagene opererer med det samme lønnstaket. Dessuten er det lagt inn en grense på hva en enkelt spiller kan tjene i en klubb. Dette er gjort for å hindre at klubber kan drive med økonomisk doping, slik at lagene mer eller mindre stiller likt over hele linja.

VINNERE: New York City FC vant MLS-sluttspillet etter å ha slått Portland Timbers i finalen på lørdag. Foto: John David Mercer

Samtidig erkjenner Deila at den amerikanske ligaen er en liga med mye penger, og en liga han forventer at kvaliteten vil øke kraftig i over de neste årene.

– Økonomisk sett så har vi bedre forutsetninger her enn det vi hadde da jeg var i Celtic, så det sier litt om forutsetningene. Vi har mange toppspillere her, spesielt fra Sør-Amerika, og i tillegg så skapes det masse unge talenter fra USA.

– Fotballen vokser i USA, ligaen blir større, landslaget gjør det bra, og VM kommer hit i 2026 - så jeg tror at om ti år kommer denne ligaen til å være veldig stor, sier Deila.

Mener fotballimperier er positivt for sportens fremgang

New York City FC ligger under det UAE-styrte selskapet City Football Group sammen med en rekke andre lag rundt om i verden, som for eksempel Manchester City. Den tidligere Godset-treneren mener seieren i MLS er viktig for klubbeierne:

– Det betyr mye for dem, for de bygger nesten et imperium med klubber rundt om i hele verden, og New York City er en enorm merkevare. De har jobbet veldig hardt for å endelig få et trofé, så de er stolte og de har lyst på mer.

POPULÆR: Deila er blitt en populær mann i New York etter å ha ledet City-laget til suksess. Foto: Mathias Ask/TV 2

Han mener det er sunt for fotballen at selskaper går inn i lag og oppretter samarbeid mellom klubber på tvers av landegrenser, som for eksempel City Football Group og Red Bull har gjort.

– Jeg tror det er positivt, for du kan utvikle spillere, og du utvikler sporten også. Dessuten deler man kompetanse og lærer av hverandre, så det bringer fotballen fremover, forklarer New York City-treneren.

Håper på besøk til Det hvite hus

Lagets bragd har definitivt ikke gått ubemerket hen i landet der en annen «fotball»-sport står sterkest. USAs president Joe Biden gratulerte laget på Twitter, og skrev «håper å se dere snart»:

Congratulations to @NYCFC for winning the MLS Cup! Your team was a reminder to always keep the faith — especially when folks count you out and write you off. I hope to see you soon. — President Biden (@POTUS) December 14, 2021

Det er nemlig tradisjon at vinneren av store sportsbegivenheter i USA får besøke presidenten i hans hjem som en hyllest for prestasjonen. Dermed kan nok nordmannen snart pakke med seg finstasen og sette kursen sørover mot den amerikanske hovedstaden.

– Det blir jo rått hvis det skjer. Jeg har jo hørt at det er vanlig med et besøk for vinnerne, og da blir det jo mulighet til å komme inn i «The White House» - så det blir en stor opplevelse, sier Deila og gliser.