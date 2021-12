Elev forsøkt hengt – kommune må betale millionerstatning

Øygarden kommune er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale 2,1 millioner kroner til to brødre i 20-årene som ble mobbet på en skole i kommunen.

Erstatningssummen er 80.000 kroner mer enn i tingretten siden satsene for utmålingen har gått litt opp. Kommunen må også betale brødrenes sakskostnader på over én million kroner, skriver Bergensavisen.

– Vi er veldig glade for resultatet, og ikke minst er guttene veldig glade for resultatet. Slik vi leser det er dette nok en tydelig og klar dom mot kommunen, sier advokat Siren Preto.

Brødrene gikk i fjor høst til sak mot kommunen etter år med systematisk mobbing fra medelever. Det skal ha skjedd både i skoletiden og på skoleveien.

Blant annet ble en av brødrene forsøkt hengt av noen medelever. Da broren kom til for å hjelpe, ble han utsatt for vold.

Øygarden kommune har tidligere nektet for at det foreligger ansvarsgrunnlag. Kommunen mener at de har gjort det som brødrene med rimelighet kunne ha krevd av skolen.

Formannskapet i kommunen ble orientert om dommen tirsdag.



Kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal mener at dommeren fra lagmannsretten er langt mer nyansert enn tingrettsdommen.

– Det er en balansert fremstilling, og så vidt jeg kan se vil ikke kommunen nå fram med en anke til Høyesterett. Den slipper ikke inn. Jeg tror vi skal akseptere lagmannsrettens dom og la denne saken nå få hvile, sa han.