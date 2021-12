Funn av død person – etterforskes som mistenkelig dødsfall

Like over klokken 12 tirsdag formiddag ble en død person funnet av en tilfeldig forbipasserende ved Kyvannet i Trondheim.

Politiet opplyser i en pressemelding tirsdag kveld at foreløpige undersøkelser tyder på at dette er samme person som har vært gjenstand for en leteaksjon i Trondheim siden midnatt, natt til tirsdag.

Politiet har utført kriminaltekniske undersøkelser på stedet og undersøker bevegelsene til avdøde.



Det er ingen konkret mistanke om at andre har vært involvert i dødsfallet.

– Samtidig er det funn på stedet som gjør at politiet inntil videre etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall. Det er viktig å vurdere og etterforske flere hypoteser, før vi konkluderer, sier etterforskningsleder Eivind Guldseth.

Den avdøde vil bli obdusert i løpet av tirsdag kveld.