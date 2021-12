Brøt loven: – Var kanskje ikke så lurt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Realityparet svarer etter at Forbrukertilsynet konkluderte med at de brøt loven ved å dele omstridt tannbehandling.

Forbrukertilsynet sier «Ex on the Beach»-paret har brutt markedsføringsloven ved å dele bilder i sosiale medier av den kosmetiske behandlingen «veneers». Behandlingen innebærer en omfattende nedsliping av tennene.



I et brev sendt til Christian Brennhovd og Caroline Nitter, konkluderer Forbrukertilsynet at de har overtrådt loven for brudd for markedsføringsskikk overfor barn.

Tilsynet mener markedsføringen bidrar til å skape kroppspress blant barn. VG omtalte saken først.

DELTE PROSESSEN: Influenserne tagget klinikken som utførte behandlingen. Foto: Skjermdump fra Instagram

Uttalte at behandlingen var sponset

Paret dro til Tyrkia i år for å utføre behandlingen.

I Juni uttalte influenserne til Nettavisen at behandlingen var sponset av klinikken. Kort tid senere opplyste de til Forbrukertilsynet at de selv hadde betalt behandlingen, men har ikke levert dokumentasjon på dette til tross for gjentatte henvendelser fra tilsynet.

Paret vil ikke uttale seg til God Kveld Norge om hvorfor de ikke leverte kvitteringer som ble etterspurt.

– Ikke «kriminelle»

På spørsmål om hvorfor de valgte å dele behandlingen i sosiale medier svarer de at de var fornøyde med resultatet.

– Men vi ser jo nå i ettertid at det kanskje ikke var så lurt. Det er lett å være etterpåklok, men nå er det ikke så mye vi kan gjøre, skriver Nitter og Brennhovd.

De poengterer at de ikke er alene om å ha vist fram behandlingen på Instagram.

PROFILERT: Paret har til sammen over 150.000 følgere på Instagram. Foto: Privat

I april ble Melina Johnsen felt av Fagutvalget for Influencermarkedsføring (FIM) for å ha utført samme behandling. Til Dagbladet forklarte Forbrukertilsynet at de ikke gikk videre med saken etter at de fikk avklart at Johnsen hadde betalt for alt selv.

– Hvem skulle trodd at et hvitt smil kunne lage så mye oppstyr! Men her i Norge er det så mye regelverk at vi nesten har blitt «kriminelle», og det er vi altså ikke, skriver Nitter og Brennhovd videre.

Oppfordres til å slette innlegg

Paret har fortsatt bilder og videoer fra behandlingen lett tilgjengelig under «highlights» på Instagram. Dette er Forbrukertilsynet kritisk til.

– Når vi nå har konkludert med at innleggene var markedsføring og i strid med loven, så ligger det her en klar oppfordring om å fjerne innlegg som fortsatt ligger ute, skriver seksjonssjef i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel.

God Kveld Norge har stilt Nitter og Brennhovd spørsmål om de har vurdert å fjerne innleggene fra Instagram etter kritikken fra Forbrukertilsynet.

– Jeg har ganske mye annet å tenke på om dagen så det er ikke min førsteprioritet, svarer Nitter på vegne av dem begge.