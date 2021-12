WHO: Vaksinene kan ikke stoppe omikron-smitten alene

Verdens helseorganisasjon advarer mot massiv smitte. Samtidig viser sør-afrikansk studie at omikron-varianten er langt mer smittsom for folk som har fått to vaksinedoser enn de andre korona-variantene.

Verdens helseorgansiasjon (WHO) tror omikron-varianten av koronaviruset allerede har spredd seg til de fleste av verdens land. På en pressekonferanse i ettermiddag utrykte en bekymret WHO-sjef dette:

Leder for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er bekymret. Foto: Salvatore Di Nolfi

– Omikron sprer seg i en hastighet vi ikke har sett med noen av de andre variantene.

Samtidig advarte han mot å oppfatte omikron som en mildere variant som gir mindre sykdom. Smittetallene kan bli så store at de alene blir et stort problem.

Gode og dårlige nyheter

I Sør-Afrika, landet der omikron-varianten først ble oppdaget, ble det i dag publisert en ny studie. Den viser at de som har fått to doser med Pfizer-vaksinen vil være 70 prosent beskyttet mot alvorlig sykdom.

– Vi er ekstremt oppmuntret av disse resultatene, sier Glenda Gray, leder for Sør-Afrikas medisinske forskningsråd.

Samtidig kommer det også frem resultater som ikke er like oppløftende i studien. Den er basert på testing av over 200.000 koronapasienter i Sør-Afrika. Resultatet viser at dobbel dose med Pfizer-vaksinen gir ikke uventet langt lavere beskyttelse mot omikron enn tidligere varianter. Dobbel dose med Pfizer gir bare 33 prosent beskyttelse mot omikron.

Høye smittetall kan skape større byrde



Verdens helseorganisasjon advarer mot at vaksine alene ikke vil stanse spredningen av omikron-varianten.

Takalane Mulaudzi, 29, får vaksine-stikket. 38 prosent av den voksne befolkningen i Sør-Afrika har blitt vaksinert. Foto: Jerome Delay

– Det vi må legge vekt på er at vaksine alene ikke vil stanse spredningen av omikron-varianten. Vi må ta i bruk alle midler for å sørge for at spredningen blir så lav som bare mulig, sier Katherine O'Brien på pressekonferansen til WHO.

Smittsomheten og faren for at svært mange kan bli syke i løpet av kort tid er det som skaper uro i flere land. Selv om det rapporteres at omikron-varianten gir mildere sykdomsforløp, kan konsekvensene bli store hvis mange nok blir smittet. Også her hjemme i Norge.

– Vi vet at smittsomheten for denne varianten er svært høy, og at det er det som kanskje mest av alt utfordrer oss nå. Det er et krevende budskap å formidle, at en variant som gir mindre sykdom kan likevel føre til større total byrde av sykdom i samfunnet. Det er det vi nå må forberede oss på, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet,