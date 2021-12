Kom med klar beskjed: – Man må slutte å snakke om Final Four

Landslagssjefen vil ha slutt på prat om Henny Ella Reistads prestasjon i Final Four.

Forrige sesong var Henny Ella Reistad den store stjernen da Vipers tok gull i Champions League. 22-åringen ble også kåret til den beste spilleren i Final Four, og det har skapt store forventninger til veien videre.

Thorir Hergeirsson er godt fornøyd med den nåværende Esbjerg-spillerens prestasjon mot Nederland da hun ble toppscorer med ni mål. Men landslagssjefen ønsker at folk skal tone ned forventningene etter bragden hennes i Champions League i fjorårets sesong.

– Man må slutte å snakke om Final Four for Henny. Det er et halvt år siden. Det er nye ting, nye mål og nye utfordringer nå. Nå er hun i VM med oss og hun skal få lov til å spille der og vokse i landslaget. Hun blir bare bedre og bedre, sier landslagssjefen.

– Det er i fortiden

TV 2 spør Reistad om det blir for mye fokus på prestasjonene i våres.

– Jeg tar det selvfølgelig som et kompliment, men det er i fortiden og det er et halvt år siden. Selv om det er en veldig positiv opplevelse for meg, så er vi i nåtiden og det er heller det jeg liker å snakke om, forteller Bærumsjenta og smiler.

Nora Mørk spilte med Reistad i Vipers og til sommeren blir de to bakspillerne lagvenninner igjen. Mørk har signert med den danske klubben Esbjerg og gleder seg over det Reistad viste mot Nederland.

– Henny spilte en veldig god kamp hvor hun får utnyttet sitt fulle potensial. Hun sitter med en fysikk og kraft, og når hun får brukt det, så er hun veldig farlig. Det skal vi forsøke å nyte godt av og bruke til vår fordel. Og så må hun bare stole på sine egne ferdigheter og tørre uansett hvilken kamp det er, sier Mørk.

– Nøkkelen er forsvar

Reistad har ønsket å ta med suksessen fra Vipers og Esbjerg inn i landslaget.

– Ting på landslaget er litt annerledes. Det er andre spillere og ikke alle de samme forutsetningene som på klubblagene, men jeg håper selvfølgelig å finne formen, så jeg kan få ut maksimalt potensial, sa bakspilleren i forkant av Nederland-kampen.

Formen fikk hun vist mot nederlenderne og mener flere av håndballjentene tok et steg opp.

– Det var veldig deilig å prestere som jeg gjorde. Det var også enda flere som var mer på i den kampen og det gjør at det blir litt mer rom for alle andre. Du ser at vi får brettet ut spillet - Malin (Aune) får mange mål, Camilla (Herrem) får mange scoringer. Og da blir det vanskeligere å stå mot oss, forteller Reistad.

Nå har de norske håndballjentene forflyttet seg fra Castelló til Barcelona. Der møter de ROC i kvartfinalen onsdag kveld i Granollers.

Lagene møttes senest i Intersport Cup rett før avreise til VM. Der gikk russerne seirende ut 29-28.

– Nøkkelen er forsvar. Russland har gode individualister som er ekstremt viktig for oss å stoppe. Da må vi stå sammen og hjelpe hverandre. Vi kan ikke nøle på samme måte som i går. Det er helt avgjørende for å komme videre til semifinalen, slår Reistad fast.