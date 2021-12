Emilie Haavi klar for Roma: – Ut av komfortsonen

29-åringen rådførte seg med tidligere Roma-spiller Andrine Hegerberg før hun tok fatt på et italiensk fotblleventyr.

Overgang til Roma ble offentliggjort onsdag, men 29-åringen har allerede vært i Italia i nesten en uke.

– Alt skulle jo være veldig hemmelig frem til offentliggjøringen, så jeg føler jeg har sneket meg rundt her nede, sier Haavi til TV 2 på telefon fra den italienske hovedstaden, hvor hun tirsdag hadde sin første fellesøkt med sine nye lagvenninner.

Hun har signert en kontrakt ut 2022/23-sesongen med Roma.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk av Roma i samtalene og jeg har egentlig bare fått det bekreftet etter at jeg kom ned hit. Ting er veldig på stell, sier hun.

Sparret med Hegerberg

Kjennskapen til den italienske ligaen er ikke veldig stor, innrømmer Haavi. Men hun vet at den er mer basert på ballinnehav og mindre fysisk enn Toppserien.

– Og så er det en liga i stor utvikling. Man ser at de store herreklubbene virkelig får fart på kvinnesatsingene sine. Det er også veldig kult å være en del av en så tradisjonsrik klubb som Roma. Man merker at man er i en storklubb, sier landslagsspilleren.

Hun rådførte seg med flere før overgangen, blant andre sin nære venninne og Inter-spiller Anja Sønstevold, som derfor har visst om overgangen lenge.

Andrine Hegerberg spilte for Roma i to sesonger frem til sommeren 2021. Foto: Fotografo01 / IPA

Haavi forteller at hun sparret også en del med Andrine Hegerberg, som hadde kontrakt med Roma frem til i sommer.

– Det var veldig fint å høre med en som virkelig kunne komme med ordentlige fakta om klubben. Samtidig så er ting litt annerledes enn da hun var her, blant annet at det er ny trener, sier Haavi om samtalene med den eldste Hegerberg-søsteren.

Vil ut av komfortsonen

Selv om overgangen er offentliggjort, er den fremdeles ikke formelt i orden slik at Haavi er spilleklar.

Førstkommende lørdag skal Roma ut i et Coppa Italia-møte med Pomigliano.

– Jeg håper overgangen går formelt i orden så jeg er klar til den kampen, sier hun.

Etter det bærer det hjem til Norge helgen før jul, men ikke lenge.

27. desember reiser hun tilbake til Italia for å delta på Romas oppkjøring til semifinalen i den italienske supercupen mot AC Milan.

Med unntak av et lite opphold i USA preget av et brudd i leggen og tre i kjeven tilbake i 2017, har 29-åringen vært fast inventar i Toppserien helt siden debuten for Røa tilbake i 2008.

Allerede i 2011 var Emilie Haavi en etablert spiller i Toppserien. Her i Røas seriemøte med LSK Kvinner, som Haavi senere skulle spille for i ni sesonger. Foto: Heiko Junge

Etter 14 sesonger i norsk toppfotball, var det på tide med noe nytt. Da kontrakten med LSK Kvinner utløp ved sesongslutt, ble det gjort klart at Haavi ville prøve noe nytt.

– Det handlet om å prøve noe nytt. 14 år i Toppserien, ni i LSK. Jeg begynner jo å dra litt på årene. Da føltes det som at det var nå eller aldri, sier 29-åringen.

Fakta: Emilie Haavi Fullt navn: Emilie Bosshard Haavi Født: 16. juni 1992 (29 år) Tidligere klubber: Røa (2008-2012)

LSK Kvinner (2013-2021)

Boston Breakers (2017 - lån)

Roma (2021-nå) Landskamper: 90 (16 mål) Meritter: Seriegull: 2008, 2009, 2014, 2015, 106, 2017, 2018, 2019

Cupgull: 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019

Totalpakken med Italia og italiensk fotball var forlokkende for Haavi. Det var et land hun ønsket å bo i og en litt annerledes liga hun kunne tenke seg å prøve ut.

– Jeg går inn i dette med et veldig åpent sinn. Først og fremst handler det mye om å komme seg ut av komfortsonen. Jeg tror dette vil være veldig utviklende for meg uavhengig av nivået på ligaen, sier 29-åringen.

– Jeg vet hvor mye det krever å være ny og utenfor de trygge rammene man er vant til. Jeg håper å utvikle meg som person både på og utenfor banen, få litt annen «input» og perspektiver.