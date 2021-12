Chelsea-juvelen har scoret like mye som Lukaku, Havertz og Werner til sammen

Torsdag fra kl. 20.15: Se Chelsea-Everton på TV 2 Sport Premium 2 eller TV 2 Play.

Conor Gallagher har begeistret denne sesongen, både med tekniske finesser og en nese for mål.

Med seks scoringer er 21-åringen likt med Chelsea-toppscorer Mason Mount i Premier League.

Det er også like mange mål som Romelu Lukaku, Kai Havertz og Timo Werner har scoret til sammen.

Problemet er bare at Gallagher er utlånt til London-nabo Crystal Palace.

– Vi liker Conor og får med oss målene og bidragene hans. Vi angrer ikke på at vi sendte ham på lån. Det virker som en perfekt plass for ham, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel på pressekonferansen torsdagens kamp mot Everton.

I Premier League: Lukaku Werner Havertz Gallagher Kamper 11 9 14 16 Minutter spilt 693 545 861 1408 Mål 3 1 2 6 Målgivende 0 1 1 3

– Når han er på banen, spiller han med samme lidenskap som Ray Parlour. Men han har kvaliteten og avslutteregenskapene til Frank Lampard, roser Palace-sjef Patrick Vieira, ifølge Football London.

Advares av eks-sjefen

Forrige sesong var Gallagher utlånt til West Bromwich. Der hadde han Sam Allardyce som manager i en stor del av sesongen.

NEDTUR: Sam Allardyce trente West Bromwich fra desember av forrige sesong, men klarte ikke å redde dem fra nedrykk- Foto: RICHARD HEATHCOTE

«Big Sam» er ikke helt overbevist om at Gallagher burde dra tilbake til Chelsea med det første.

– Vel, jeg ville ikke blitt der for lenge hvis jeg ikke klarte å spille meg inn på førstelaget, sier managerveteranen til Talksport.

21-åringens låneavtale med Palace strekker seg ut sesongen. Ifølge The Athletic er det en klausul i avtalen som gjør at Chelsea ikke kan kalle ham tilbake i vinter.

– Han vil nok dra tilbake og prøve å spille seg inn på laget. Men jeg tror at hvis du gjør det, er du nødt til å spille nok førstelagskamper. Hvis ikke er det lett for å ta et steg tilbake, som Jesse Lingard. Å bli i Manchester United var et dårlig valg for ham, for han blir ikke brukt, argumenterer Allardyce.

I KULDEN: Jesse Lingard (til høyre) briljerte på utlån til West Ham i vår. Han forsøkte lykken igjen i Manchester United, men har ikke fått starte en eneste Premier League-kamp siden returen i sommer. Foto: Justin Tallis

Trangt om plassen

Thomas Tuchel pleier å benytte seg av en 3-4-2-1-formasjon i Chelsea.

Sentralt på midtbanen måtte Gallagher ha konkurrert mot stjernespillere som N'Golo Kanté, Mateo Kovacic og Jorginho.

I en av de to rollene bak spissen er listen enda lengre. Der har Chelsea-sjefen spillere som Mason Mount, Christian Pulisic, Kai Havertz og Hakim Ziyech til disposisjon – om han ikke legger litt om og bruker for eksempel Timo Werner i en kantrolle.

Med andre ord er det ikke bare å spasere inn på laget.

– Man må være veldig nøye med valgene sine. Når du spiller så mye som Conor gjør nå, og har det bedre enn noen gang med Palace, vil du helst fortsette med det. Hvis det ikke blir i Chelsea, er jeg sikker på at det blir et annet sted i Premier League, sier Allardyce.

LOKAL: Conor Gallagher har vært i Chelsea siden han var bare guttungen. Midtbanejuvelen står foreløpig uten en offisiell førstelagskamp. Han har derimot fått én A-landskamp for England. Foto: Paul Terry

– Managers drøm

Neste hinder med Crystal Palace er Watford. Onsdag spilte han hele kampen mot Southampton, men klarte ikke å pynte på målstatistikken.

Manager Patrick Vieira vet hva som skal til for å bli en midtbanespiller i toppklasse. Franskmannen sier at Gallagher er enhver managers drøm.

– Vi kjenner kvalitetene hans. Han kan spille i boks-til-boks-rollen og kan score mål, men det som virkelig er imponerende, er arbeidsinnsatsen på trening, roser Vieira.

PS! Chelsea skal ha fått tre smittetilfeller blant førstelagsspillerne i forkant av kampen. Det melder Goal torsdag ettermiddag. Kampen ligger fortsatt an til å kunne spilles, skriver nettstedet.