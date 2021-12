Gråtkvalt Agüero legger opp: – Jeg må gi meg av helsemessige årsaker

Med en 18 år lang karriere på fotballs høyeste nivå bak seg, legger Sergio Kun Agüero skoene på hyllen.

Det bekrefter argentineren på en pressekonferanse i regi av FC Barcelona, sammen med klubbpresident Joan Laporta.

– Denne pressekonferansen er for at jeg må annonsere at jeg slutter med å spille fotball. Jeg har avgjort at jeg vil slutte med profesjonell fotball. Det var en hard avgjørelse. Hovedårsaken til at jeg tok avgjørelsen er på grunn av min helse, og problemene jeg har hatt de siste månedene, forklarte Agüero på dagens pressekonferanse.

– Jeg tok avgjørelsen for ti dager siden. Jeg har gjort alt som er mulig for å holde liv i håpet om å spille videre. Jeg er veldig stolt over min karriere. Jeg har alltid drømt om å spille profesjonell fotball, helt siden jeg sparket min første ball som femåring, konstaterte en gråtvkvalt Agüero.

King Kun.



Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8 — Manchester City (@ManCity) December 15, 2021

– Jeg har hatt en fin karriere, og er stolt over det jeg har oppnådd. Jeg vil takke alle i Atlético, og alle i City. Dere vet alle hva City har betydd for meg. Og alle i Barcelona har vært strålende med meg.Det argentinske landslaget. Jeg er takknemlig for alle har behandlet meg så bra. Jeg har alltid prøvd å gjøre mitt beste på banen for dere, sa han videre.

Guardiola og lagkamerater tilstede

Agüeros familie, lagkamerater i Barcelona og tidligere lagkamerater i Manchester City og det argentinske landslaget, tidligere direktører og flere andre fotballpersonligheter, deriblant Pep Guardiola, var tilstede på pressekonferansen.

– Jeg er takknemlig til alle som har møtt opp her i dag. Pressen også. De har stort sett behandlet meg bra. Takk til dere alle, sa han, og fikk stående applaus fra de fremmøtte.

Etter bare et halvt år i klubben, gir 33-åringen seg som spiller. Den tidlige pensjoneringen kommer på bakgrunn av forstyrrelser i hjerterytmen, først oppdaget under en kamp mot Alavés tidligere denne sesongen. Argentineren fikk kun med seg fem kamper for Barcelona før han nå altså er tvunget til å legge opp.

Han vet ikke hva han skal gjøre etter fotballkarrieren.

– Jeg gir meg med hodet hevet. Jeg vet ikke nå hva som venter i mitt neste kapittel i livet. Men jeg vet at jeg har folk rundt meg som elsker meg. Jeg vil alltid huske de utrolige tingene jeg har opplevd, sa en emosjonell Agüero.

– Sannheten er at alle i Barcelona behandlet meg veldig, veldig godt. Jeg er overrasket over mottakelsen jeg fikk av fansen her. Jeg ville ønsket å være her og hjelpe mine lagkamerater, men alt skjer av min grunn. Nå ønsker jeg virkelig alt det beste for Barcelona fremover. De har et ungt lag og kommer til å gjøre det sterkt fremover, slo han fast.

– Helsen er bra

Agüero opplyser at helsen nå er bra, og at han hadde håpet på å kunne fortsette med fotballen. Beskjeden fra legene var imidlertid klar.

– Jeg føler meg okey nå. De første to ukene var vanskelige. Da de tok de første testene på meg på klinikken, sa legene at det var stor mulighet for at jeg ikke kunne fortsette å spille. Fra det øyeblikket måtte jeg håndtere det, men det var ikke lett. Det var en vanskelig prosess. En lege sa til meg: «du må gi deg». Jeg hadde et lite håp, men nå er jeg okey, men det var en vanskelig prosess, innrømmet han.

TOK TIL TÅRENE: Sergio Aguero Foto: Emilio Morenatti

Argentineneren klarte ikke å utpeke et klart høydepunkt i karrieren.

– Som spiller vil du alltid vinne flere troféer. Men jeg kan være fornøyd med alle titlene jeg har vunnet. Som jeg har sagt, jeg har alltid gjort mitt beste. Både for meg og for klubbene. Du spiller som et lag, ikke individuelt. Jeg har alltid ønsket å hjelpe klubben og laget, sa han.

– Målet mitt som 17-åringen for Independiente mot Racing, Europaligaen med Atlético Madrid. Men åpenbart er målet jeg scoret i Premier League for Manchester City et høydepunkt. som gjorde at jeg og City vant første Premier League-tittelen. Det var et vidunderlig øyeblikk. Copa America med Argentina nå sist. Og selvsagt det siste målet jeg scoret, mot Real Madrid for Barcelona. Det var ikke et dårlig mål, var det vel, innrømmet stjernespissen.

På spørsmål om hvordan han tror hans fotballkarriere vil bli husket, var Agüero usikker.

– Jeg vet ikke. Jeg er ikke en person som kan avgjøre det, mente han.

Mange høydepunkter

Barcelona opplyste tirsdag at Agüero skulle holde en pressekonferanse onsdag for å oppklare fremtiden sin i den katalanske klubben. Allerede da ble det ryktet at han ville annonsere at han skulle legge opp.

Barcelonas president Joan Laporta beskrev Agüero som en venn på pressekonferansen.

– Sergio, vi vil være her til din disposisjon. Du vil ikke bare bli husket for det du var som spiller, men også som en venn. En ny reise venter deg nå. Jeg er sikker på at du får en ny suksessfull reise. Det fortjener du, sa Laporta.

❗ @aguerosergiokun will give a statement on his future from Camp Nou at 12pm CET on Wednesday December 15. The first-team football player will be joined by FC Barcelona president, Joan Laporta. pic.twitter.com/PcgpeuytCZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2021

Argentineren er mest kjent for sin tid som superspiss i Manchester City, der han bøttet inn hele 184 mål og vant ligaen fem ganger.

Kanskje hans mest ikoniske øyeblikk i klubben var da han sikret det første Premier League-gullet for de lyseblå på 11/12-sesongens aller siste dag, med en overtidsscoring mot Queens Park Rangers.

Han vant ligatittelen fem ganger og ligacupen seks ganger med Manchester City. Han var også med på laget som tapte mesterligafinalen mot Chelsea tidligere i år og spilte til sammen 97 landskamper for Argentina.

I løpet av sin karriere scoret han totalt 427 mål på 786 profesjonelle kamper. Angriperen spilte for Independiente, Atlético Madrid, Manchester City og nå sist Barcelona før 33-åringen nå altså legger opp.

I Barcelona gikk karrieren desverre ikke som forventet for spisslegenden etter gratisovergangen fra Manchester City. I en høst preget av skader fikk han kun seks kamper totalt, og sto med det ene målet.

Etter enden på et lengre skadeavbrekk var han tilbake og tilsynelatende frisk for katalanerne mot Alavés, men måtte da av banen like før første omgang var ferdigspilt.

Agüeros annonsering betyr dermed slutten på en karriere på 18 år, med like mange gullmedaljer gjennom årene å se tilbake på.