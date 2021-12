Nora Mørk tok et oppgjør med seg selv

Nora Mørk har vært toppscorer i de fem siste mesterskapene hun har spilt før årets håndball-VM i Spania.

Når de norske håndballjentene gjør seg klare til å møte Russland i kvartfinalen i Granollers onsdag, er det med Mørk på delt 59. plass på toppscorerlisten i VM med 21 mål på 30 forsøk.

Mørk er avslappet til at det ikke blir noe toppscorertittel på henne i VM.

– Det var ikke viktig før. Det var bare tilfeldig fordi Norge fikk 80 straffer, og jeg sto og skjøt. Nå er det kvartfinale, og det er det som teller. Det laget som scorer flest mål, vil jeg være med på, sier Nora Mørk til TV 2.

Etter å ha vært svært kritisk til seg selv etter 30-30 mot Sverige, der hun tok på seg skylden for at seieren glapp på slutten, lovet hun å slå tilbake mot Nederland. Mot verdensmesterne fra 2019 scoret hun åtte i 37-34-seieren.

– Jeg hadde et par miss, men heller det enn bare å kaste gris. Det var litt bedre, og det var litt mer plass til andre også. Jeg tenkte kanskje å fortsette med det, sier Mørk med et smil til TV 2 etter kampen mot Nederland.

– Jeg har kastet gris i mange kamper nå, så jeg må skjerpe meg, legger hun til.

Konkurransemennesket

Vipers-stjernen mener også at enkel motstand som Kasakhstan, Iran og Puerto Rico har gjort at landslagssjef Thorir Hergeirsson har rullert på laget, og at det derfor naturligvis har blitt færre muligheter til å score mange mål.

Men mot Nederland viste hun igjen den direkte spillestilen som gir mål. Det var denne hun lovet å komme med etter skuffelsen mot svenskene.

– Hun viste konkurransemennesker hun er mot Nederland, sier Hergeirsson.

ROSER MØRK: Landslagssjef Thorir Hergeirsson. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Ikke alt gikk på skinner i starten, men hun tok tak både for laget og individuelt. Hun vet hva som kreves og hva hun er god for, så handler det om å komme i rett modus, fortsetter landslagssjefen til TV 2.

Hergeirsson mener det kler Mørk bedre å møte gode lag.

– Jeg tror at jo viktigere og tøffere kamper som kommer, jo mer aggressiv på mål blir hun, sier Hergeirsson.

– Russland er et farlig lag

Nora Mørk ønsker å fortsette i samme stil mot Russland.

– Jeg synes Russland svinger en del i løpet av kampene – fra gode til litt mindre gode prestasjoner. Det er et farlig lag i alle posisjoner, og de spiller litt fritt, så det blir tøft. Vi skal jobbe knallhardt om vi skal til semifinalen, sier hun.

I sommerens OL tapte Norge for Russland i semifinalen. Også i Intersport Cup i Bergen like før VM ble det nederlag i møte med russerne.

Bryter ut i latter midt i intervjuet

– Vi har lyst til å slå Russland når vi møtes i mesterskap igjen. Samtidig har de byttet ut mange spillere fra OL, men vi har også lyst til å gjøre en litt bedre kamp enn vi gjorde mot Sverige og Nederland, spesielt i forsvar. Vi skal bruke dagen godt, og vi skal stille enda sterkere bakover, sier Mørk.

Det er for øvrig svenske Nathiale Hagman som er toppscorer i VM med 62 mål. Derfra er det et hav av mål ned til Kasakhstans Irina Alexandrova på andreplass med 43 fulltreffere. Camilla Herrem er første norske spiller på toppscorerlisten på 18. plass med 31 mål.