Runes (35) hund ble dynket i alkohol og forlatt i søppelkasse: – Det verste jeg har sett

Fredag 10. desember mellom ti og elleve på kvelden går Rune Nesset fra Jessheim i Ullensaker kommune kveldstur med sin åtte år gamle dvergpinscher ved navn Blå.

Like ved Nordbytjernet løsner det ene festet på båndet, og Blå løper avsted.

– Jeg ble ikke så bekymret, for han pleier alltid å komme tilbake. Men det gjorde han ikke nå, selv om jeg ropte og lette etter ham, sier hundeeieren til TV 2.

Dynket i alkohol

Nesset, som bor like ved tjernet, vender hjem for å ta på seg varmere klær, og for å hente hundegodt.

Saken ble først omtalt i Romerikes Blad.

– Jeg ropte og lokket med godbiter. Det pleier å funke. Etter hvert hørte jeg en pipende sutring. Jeg fulgte lyden – og da jeg fant ham tenkte jeg «det er ikke mulig».

Oppi en søppelkasse, dynket i alkohol, sitter Blå og piper sårt.

Rune Nesset har fotografert to lignende søppelkasser som den Blå ble funnet i. Foto: Privat

– Han var veldig glad for å se meg, og han var seg selv. Han har nok ikke tatt skade av det, men det var jeg veldig redd for akkurat der og da. Jeg hadde det nok verre enn ham.

Nesset tar med seg hunden hjem og gir ham en real dusj. Hele hunden var søkkvåt av alkohol. 35-åringen beskriver lukten som sur, gammel øl.

– Det var det verste jeg har sett. Det er sånne ting man ser skjer i andre land. At det skulle skje her på Jessheim ... Jeg ble redd, trist og lei meg. Det er sårt, forklarer han.

Hundeeieren er skråsikker på at hunden aldri ville ha kommet opp i søppelkassen av egen, fri vilje.

– Jeg har tenkt mye på det i etterkant. Han hadde ikke kommet ned der. Man må krype inn og ned. Det er ikke sjans egentlig, konstaterer han.

Hendelsen anmeldes

Nå skal 35-åringen anmelde forholdet til politiet.

Åtte år gamle Blå er av rasen dvergpinscher. Foto: Privat

– Så du noen andre mennesker i området?

– Det var et par tre biler som rånet i området. Venninnen min så en ungdomsgjeng som ventet på bussen ved en holdeplass lenger unna, men dersom de hadde vært ved Nordbytjernet hadde de nok valgt et nærmere stopp.

Han håper nå at alle kan være mer observante og følge med for hverandre, slik at ingen opplever noe lignende.

– Kanskje det å gå ut med historien vil forhindre at det skjer med andre. Og så håper jeg foreldre kan snakke med barn og unge om hvordan man skal behandle dyr, avslutter Nesset.