Åpner opp om helseproblemer: – Jeg leter fortsatt etter råd

Influenser Anniken Jørgensen (25) opplever smertefulle blødninger, og har slitt med dette i over et halvt år. Nå får hun skryt for å være åpen om menstruasjonsproblemene.

Til God kveld Norge sier Jørgensen at hun er sliten, og at hun har blødd i 6-7 måneder. Dette inkluderer altså perioden hun var med i «Skal vi danse».

Én av teoriene hun og legen hennes har, er at blødningene har sammenheng med at hun gikk på p-sprøyter.

– Jeg startet på prevensjon etter litt press om at jeg var uansvarlig som ikke gikk på det slik som «alle andre» og prøvde det en gang som 17-åring. Det var ikke noe for meg, og jeg kjente ikke meg selv igjen. Jeg har ikke gått på prevansjon siden, og har aldri blitt gravid heller så det er sagt! Det å starte igjen er det dummeste jeg noensinne har gjort. Kroppen min taklet det ikke.

DELER: Jørgensen skriver detaljert om plagene sine på sosiale medier. Foto: Skjermdump/Instagram

Får skryt

Bloggeren har hatt en åpen dialog om problemene med sine 281.000 Instagram-følgere, og fortalt hvordan det er å ha slike plager, samt svart på spørsmål følgerne måtte ha. På forskjellige sosiale medier, som den anonyme appen Jodel, er det mange som takker 25-åringen for åpenheten.

– Jeg har alltid hatt en varm følgerskare. De fleste har vel fulgt meg siden jeg startet også. Sagt det før og sier det igjen, uten de er det ingen meg.

Eksempelvis skriver følgerne dette:

«Jeg har hatt helt forferdelige opplevelser med prevensjon, så det er godt å vite at det ikke bare er min kropp som slår seg vrang»

«Jeg syns det er fint at folk som når ut til mange bruker stemmen sin til noe viktig – som prevensjon»

For influenseren var det helt naturlig å være åpen om problemene sine og dele dem på Instagrams historiefunksjon.

– Da jeg forstod at denne blødningen ikke hadde tenkt å gi seg med det første, begynte jeg å søke overalt for å få hjelp, samt gynekolog og leger. De fleste gir meg det samme svaret: «At jeg må vente å se», eller begynne på ny prevansjon. Begge er jo relativt vage. Så jeg tenkte at jeg like godt kan fortelle andre om det, i og med at det så klart må finnes noen som har opplevd det samme. Jeg leter fortsatt etter råd.

Utelukker ikke vaksine-sammenheng

TV-profilen har fått vite at det ikke nødvendigvis kun er prevensjonen som står bak blødningsproblemene.

– Legen trodde i starten, slik som meg, at det var p-sprøyten som har rotet det til i kroppen min. Men etter fire måneder siden siste sprøyte burde det jo ha gitt seg nå. Jeg tok kun to doser i sommer, og dette er jo ikke noe jeg har gått på i mange år. Så det kan være vaksinen. Jeg håper jo så klart ikke at det er det. Det skal sies at jeg er VELDIG for å vaksinere seg.

GYNEKOLOG: Spallek-Halvorsen jobber ved Aleris Frogner. Foto: Aleris

Aleris-gynekolog Sarah Bastienne Spallek-Halvorsen sier det er mange spørsmål som må stilles før man kan vite om blødningsforstyrrelsene skyldes prevensjon eller vaksine.

– For å vite hva som er årsaken til blødningsforstyrrelsen må gynekologen ha informasjon om en rekke faktorer som alder, menstruasjonslengde og menstruasjonsmønster før p-sprøyte og etter oppstart av p-sprøyte. Når ble vaksine satt, og når begynte blødningen etter satt vaksine? Var det etter begge vaksinene eller bare én gang? I såfall, var det etter første eller andre dose? Når vi vet svaret på disse spørsmålene kan vi tyde om det er blødningsforstyrrelser grunnet prevensjon (hormonell forstyrrelser som gir en fortykket slimhinne i livmoren som da blør seg ut) eller om det er grunnet vaksine.

Trenger mer forskning

Spallek-Halvorsen syns det er fint at influenseren velger å være åpen om plagene.

– Det er fint å belyse dette, men vi kan ikke vite med sikkerhet at Covid-19-vaksinen forårsaker blødningsforstyrrelser som bivirkning hos kvinner før det har blitt lagt fram forskningen som bekrefter dette.

TV 2 har tidligere skrevet flere artikler om at én av bivirkningene til vaksinen kan være menstruasjonsforstyrrelser. I midten av november hadde Legemiddelverket behandlet 1404 antall meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter korona-vaksinen.