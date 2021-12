Optimistiske supportere etter møte med justisministeren

Debatten om hvorvidt pyroteknikk skal være lovlig på norske tribuner har herjet i årevis. I flere år har representanter fra supporter-Norge etterspurt klarere retningslinjer, som gjør det lovlig å drive med pyroteknisk utstyr som bluss og røykbomber under kamp.

NFF har lenge varslet at dette er noe de har hatt planer om å se på, men enn så lenge er det ikke skjedd noen stor fremgang. Klubber som benytter pyroteknikk på sine tribuner blir stadig bøtelagt, noe som blant annet har frustrert markedssjefen i VIF kraftig.

I november kom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med et utkast til en forskriftsendring, hvis biprodukt i praksis hadde vært at pyroteknikk på norske tribuner hadde blitt helt forbudt.

Det har ført til en enorm protestaksjon fra norske fotballsupportere i det siste – og sjelden har det blitt «fyrt» så mye som i løpet av de siste månedene. For noen uker siden krevde Andreas Sjalg Unneland (SV) at justis- og beredskapsministeren måtte komme på banen for å bidra til å løse konflikten.

Tirsdag ettermiddag gikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i møte med representanter fra norske supporterklubber på Intility Arena i Oslo. Enger Mehl forteller om det hun opplevde som et produktivt møte:

– Jeg synes det har vært et godt møte, dette er det stort engasjement for i norske supportermiljøer. Jeg er opptatt av at vi finner løsninger som gjør at vi kan ivareta sikkerheten samtidig som pyro kan være tillat i lovlige former. Det er fordi jeg frykter at et forbud kan føre til mer ulovlig bruk, som har et stort skadepotensiale, sier hun til TV 2.

MØTE: Justisministeren på vei inn til møtet på Intility Arena, tirsdag ettermiddag. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2

Videre forteller hun at det er viktig at bruken skjer innenfor gitte og trygge rammer, og at dette også er noe supporterne og klubbene selv har tatt til orde for:

– Nå har jeg fått med meg mange nyttige innspill, og supportermiljøene i mange Eliteserie-klubber har delt sine erfaringer, og mange har også gjort oppmerksom på fordelelene av å ha reguleringer som kan ivareta sikkerheten satt opp mot utstrakt ulovlig bruk, forklarer Enger Mehl.

– Vi har fått et forslag til reguleringer fra DSB, og så skal vi sette oss ned og vurdere grundig det som ligger der og også se på hvordan vi kan lage et regelverk og finne løsninger som sikrer at man kan bruke enkelte produkter i lovlige former, for eksempel etter tillatelse fra brannvesen, fortsetter hun.

FORNØYD: Talsperson i Klanen, Erling Rostvåg er fornøyd etter tirsdagens møte. Foto: Gamer.no

Talsmann i Klanen, Erling Rostvåg, var deltaker i møtet, og forteller om et samstemt supporter-Norge. Samtidig bekrefter han justis- og beredskapsministerens uttalelser om at også norske supportergrupperinger ønsker et reglement som sikrer trygg bruk på tribunen:

– Det var et relativt unisont Fotball-Norge. Både klubber, forbund og supportere ba alle justisministeren om å legge til rette for at fotballen selv kan ta ansvar for trygg og fornuftig bruk av pyroteknikk på tribunen. Samtidig opplevde jeg henne som lydhør, og at hun uttrykte forståelse for at en samarbeidsløsning medfører en lavere risiko enn hva et forbud vil skape, forteller han til TV 2.

Han er også glad for at justisministeren tar bekymringene alvorlig, og at hun har satt temaet på dagsordenen:

– Det er positivt at justisministeren ønsker å høre fra flere enn bare eget direktorat. Jeg har jobbet med dette regelverket rundt pyroteknikk i 13 år nå, og dette er første gang det har blitt løftet til justisministeren, så det er jeg i utgangspunktet veldig fornøyd med, sier Rostvåg.

Også talsperson i Norsk Supporterallianse, Ole Kristian Sandvik, var med på møtet. Han er også optimist etter tirsdagens samtaler:

– Jeg er optimistisk på at ministeren lander riktig og gjør de nødvendige endringene slik at vi fortsatt kan ha lovlig pyro på tribunene, skriver han på Twitter.

– Det er bedre for alle parter at pyro havner inn under et fornuftig pg [sic] godt regelverk som legger til rette for både sikkerhet og bruk av bluss, røyk og blinkere. Det vil senke konfliktnivået og være unikt i europeisk sammenheng, fortsetter han.

Justis- og beredskapsministeren kommer ikke med noen lovnad til når et nytt regelverk eventuelt kommer på plass, men hinter til at det er noe hun kommer til å jobbe videre med over nyttår.

– Jeg må komme tilbake til tidslinje her, men det har vært en nyttig begynnelse å være i kontakt med både NFF, toppfotballen og supportermiljøet - og så ser jeg frem til å jobbe mer med det neste år, forteller hun.

Supporterne selv håper at et nytt forslag kan ligge på bordet allerede før neste sesong, som etter planen skal starte i mars 2022.

– Om det må gjøres et vedtak er det en ting, og da må man selvsagt respektere den tid det tar. Men å ha en avklaring på hva regjeringen går inn for burde være mulig før sesongstart, sier Rostvåg.

LOVLIG: Slike scener er det supporter-Norge nå håper skal bli lovlig under det nye reglementet. Her fra kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga tidligere i høst. Foto: Javad Parsa

Justis- og beredskapsministeren er likevel klar på at dette ikke betyr at det vil bli fritt frem, og at sikkerhet er det som kommer til å verdsettes høyest i en eventuell ny utredning av forskriften.

– Det blir viktig som det har vært tidligere at pyro kun er tillatt når det benyttes på en sikker måte. Og så håper jeg - og har tro på - at vi finner løsninger som gjør at man kan bruke dette til å skape god stemning og løfte kulturen på norske fotballarrangementer. Det er samtidig viktig å ha med seg at sikkerheten må komme først, og det opplever jeg at vi er enige om, avslutter hun.