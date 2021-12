Overfalt lagkameraten på trening: – Noe av det verste jeg har sett

TV 2 har fått tilsendt videoen som har sirkulert i hockeymiljøet siden mandag kveld. Videoen viser at en av spillerne overfaller en helt uforberedt lagkamerat, som blir liggende etter taklingen.

Storhamars sportssjef, Mads Hansen, ønsker ikke å bekrefte hvilke spillere som er involvert, men TV 2 har fått opplyst at at det er Rasmus Ahlholm som utfører taklingen på Jacob Lundell Noer.

TV 2 har kontaktet Ahlholm gjentatte ganger. Til Hamar Arbeiderblad har Noer sagt at det er for tidlig for ham å uttale seg.

– Det ser ut til å gå greit med han så langt, sier Hansen om Noers helsetilstand.

OVERFALL: Storhamar-spiller Rasmus Ahlholm angrep egen lagkamerat på mandagens trening. Foto: Carina Johansen

– Alvorlig

Hansen sier følgende om hendelsen:

– Det stemmer at vi har hatt en episode på trening og jeg kan bekrefte at det er en hendelse som vi ser alvorlig på. Men jeg vil ikke si noe mer enn det. Vi jobber med å håndtere saken internt og har ikke kommet så langt at vi har gitt noen disiplinærstraff ennå. Vi ønsker å bruke den tiden vi trenger på å komme frem til riktig avgjørelse.

BLE ANGREPET: Jacob Lundell Noer ble angrepet av egen lagkamerat på mandagens trening. Foto: Fredrik Hagen

Storhamar-trener Anders Gjøse er også ordknapp om situasjonen.

– Det eneste jeg vil si om situasjonen er at sånt skal ikke skje og bør ikke skje. Uansett.

Rystet ekspert

TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik har sett video av situasjonen.

– Jeg kan ikke huske å ha sett noe som ligner på det der innad i et lag. Jeg har opplevd at spillere ryker i tottene på hverandre og slåss, men dette er noe helt annet i min bok. Det hadde vært interessant å vite foranledningen, fordi her må det åpenbart ligge noe mer bak. Det skal uansett ikke skje, men dette ser ut som en ren vendetta, sier eksperten.

Sterke reaksjoner

