Hunden Nell ble skremt av nyttårsrakettene – så forsvant hun

Rundt halvparten av Norges over en million hunder og katter har en form for lydfobi. Det betyr at de kan bli redde for fyrverkeri.

På nyttårsaften i fjor opplevde Cecilie Anastasia Kjelstrup at hennes border collie Nell ble livredd og forsvant.

– Da vi var på vei ut døra rundt klokken tolv, begynte det å smelle veldig. Hundene skulle være inne, men uhellet var ute og Nell forsvant ut døren. Da kjente jeg at jeg fikk hjertet i halsen, for det var veldig skummelt. Jeg løp etter, men var ikke kjapp nok, sier Cecilie.

Se jakten på Nell i videoen øverst i saken.

Hunden løp opp i skogen rett ved huset på Kirkerud i Bærum.

– Der var det snø opp til knærne og tøft å komme seg rundt, sier hun.

Men de ga ikke opp letingen.

– Vi saumfarte skogen frem til klokka syv om morgenen. Så sov jeg kanskje to timer før vi begynte å lete igjen. Vi banket også på dører til folk i nabolaget for å spørre om de hadde sett henne, og kontaktet politiet.

De fikk dessverre ikke inn noen tips.

For å nå enda flere publiserte de et innlegg på Facebook-siden Rømlingen. Det er en gruppe på over 42 000 medlemmer som har spesialisert seg på å etterlyse og finne hunder som er rømt.

– Det var 307 som kommenterte, og 330 som delte den posten jeg la ut, forklarer Cecilie.

Dermed ble enda flere enn naboene med i letingen.

ETTERLYST: Cecilie Anastasia Kjelstrups hund Nell rømte på nyttårsaften. Foto: Privat

– Er hun død?

Etter tre-fire dager begynte håpet å svinne:

– Det var veldig mange tanker om at: «Er hun død?», og «Har hun vondt? Har hun slått seg?». Jeg fikk nesten ikke spist eller sovet. Jeg var helt uvel, sier Cecilie.

Men etter en uke kom telefonen de hadde ventet på.

– Det var en som ringte meg og sa: «Jeg tror jeg har funnet hunden din», sier Cecilie.

Men det var absolutt ikke sikkert fordi vedkommende som ringte hadde bare sett en border collie ved Sandvikselva. Det var noen spennende minutter mens de lette.

– Da jeg så det var Nell, droppet hjertet mitt helt ned i magen, og jeg begynte å gråte masse, sier Cecilie.

I videoen øverst ser du hvor Nell ble funnet.

Nell hadde fått et lite sår på beinet, ellers var hun i god behold. Men alle hunder har ikke like flaks, og hvert år dør flere bortkomne hunder etter nyttårsaften.

FUNNET: Nell ble til slutt funnet etter en uke. Foto: Skjermdump, Facebook

– Alvorlig pustebesvær

Veterinær Maria Lien i NOAH – for dyrs rettigheter, mener oppskytning av privat fyrverkeri må forbys.

– Vi har samlet inn 15 000 underskrifter mot privat fyrverkeri i Norge. Vi støttes også av Den norske veterinærforening i denne saken.

Et godt alternativ er å få utskytning på spesielle områder.

– Vi sender hvert år ut et brev til alle kommuner i Norge hvor vi ber om at det lages forbudssoner, og informerer om påvirkningen fyrverkeri har på tamme og ville dyr, sier Lien, og forklarer litt hva som skjer.

FORBUD: Veterinær Maria Lien i NOAH - for dyrs rettigheter, mener det må bli forbud mot fyrverkeri. Foto: TV 2 Hjelper Deg

– Man ser en sterk fryktrespons. For en hund kan det føre til langvarige stresslidelser. Det betyr at de etter nyttårsaften reagerer sterkere på høye lyder, stemmer og smell. Det kan skape adferdsproblemer.

Lien forklarer at for dyr med underliggende sykdommer, eller hjerte- og lungelidelser, og hunder med kort nese, kan dette være alvorlig. De har nemlig lavere toleranse for stress, og dette kan gi pustebesvær og gjøre symptomene sterkere.

Stille-fyrverkeri kan være et alternativ

– Vi som bruker fyrverkeri må vise hensyn til hunder eller andre dyr, ved å gi beskjed til eieren, eller bruke stille-fyrverkeri, sier Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening

Han representerer en bransje som anslått omsetter fyrverkeri for 350 millioner kroner i året. Så han ønsker ikke et forbud, men slår et slag for såkalt stille-fyrverkeri, hvor smellene blir adskillig lavere enn vanlig fyrverkeri.

– Men vi må jo selge det kundene vil ha, og for mange er nyttårsaften kombinasjonen av himmelen som lyser opp og lyden av bulder, sier Spets.

TV 2 hjelper deg har testet stille-fyrverkeri og vanlig batteri opp mot hverandre. Den ikke-vitenskapelige testen viser at forskjellen mellom stille-fyrverkeri og vanlig fyrverkeri er 97 mot 114 desibel. Det høres ikke så mye ut, men siden lyden subjektivt oppleves som dobbelt så høy ved en økning på 10 db, betyr dette at det oppleves som over 2,5 ganger så høyt.

VIS HENSYN: Rikard Spets i Norsk fyrverkeriforening ber de som skyter opp raketter vise hensyn til de som har husdyr. Foto: Sven-Erling Brusletto/TV 2 hjelper deg

Vær nøye på oppskytningstider

– Det viktigste vi fyrverkeribrukere kan gjøre er å holde oss til den lovlige utskytningstiden på nyttårsaften mellom klokken seks på kvelden og to på natta. For på det tidspunktet vet dyreeierne at det vil bli avfyrt fyrverkeri. Slik jeg forstår det, er mye av problemet at folk skyter opp dagen før og fjorten dager etterpå. Da er ikke eierne forberedt på at det kommer raketter, sier Spets i Norsk fyrverkeriforening og tilføyer:

– Det er mye man som eier også kan gjøre for å forberede dyrene på fyrverkeri. Blant annet kan man spille av lyd av fyrverkeri slik at dyrene venner seg til lyden. Det ligger mange opplæringsvideoer på YouTube.