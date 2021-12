FHI: Så stor er effekten av kortere vaksineintervall

På mandagens pressekonferanse sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at hun mener vaksinetempoet i kommunene går for sakte, og at regjeringen mener man må få skrudd opp farten.

Derfor besluttet myndighetene å forkorte vaksineintervallet for de over 45 år fra fem til fire og en halv måned.

– Det betyr at vi raskere får beskyttet flere, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferansen.

Milepæl

En forkortelse på to uker i vaksineintervallet kan ha stor betydning, ifølge FHIs vaksinesjef Geir Bukholm.

– Det gjør at vi oppnår milepælen ved å vaksinere denne gruppen to uker før tiden, sier han til TV 2.

Bukholm understreker at det alltid er en balanse mellom vaksineeffekt og fremdrift i vaksinasjonsprogrammet når de bestemmer hvorvidt de skal korte ned på intervallet.

DOSE TRE: Nærmere 1,3 millioner vil de neste ukene få tilbud om en tredje vaksinedose. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi reduserte intervallet fra seks til fem for å øke hurtigheten for vaksinasjon, det at vi går ned med en halv måned gjør ganske mye for å komme et stykke videre.

– Vurderer dere å gå ytterligere ned?

– Det er en vurdering som gjøres kontinuerlig. EMA har sagt at deres anbefaling fremdeles er seks måneder, men at man kan gå helt ned til tre måneder hvis det er smittevernhensyn som tilsier at man bør ta den type sjanser. Det vil i så fall gå på bekostning av effekten av vaksinen, og også bekostning av varigheten på beskyttelsen, sier Bukholm.

Trygt nivå

Vaksinesjefen sier at ved å legge seg på et intervall på mellom fire og en halv og fire måneder, så ligger man på et «ganske trygt nivå».

Bukholm sier at de foreløpig ikke har helt sikre data på hvor stor effekt en «boosterdose» vil ha på den omikron-varianten.

– Men det begynner å komme data på at to doser av mRNA-vaksine har god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og vi vil få en enda kraftigere effekt etter en boosterdose. I tillegg er det data som tyder på at en tredje dose vil gi effekt på symptomatisk sykdom (sykdom uten symptomer, journ.anm). Det vil også ha en effekt på spredningen, sier vaksinesjefen.