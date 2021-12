Selger falske koronapass i Tyskland

– Alle kjenner noen som kan fikse et falskt koronapass. De er over alt.

Vaksineskepsisen i Tyskland er stor og vaksinasjonsgraden er blant de laveste i Vest-Europa.

Tyskland har innført en rekke strenge tiltak som kun gjelder uvaksinerte, og det er innført obligatorisk vaksinering for helsepersonell. Målet er at flere skal vaksinere seg, men vaksineskepsisen er så stor at folk nå finner smutthull i systemet.

TV 2 har vært i kontakt med en person som selger falske koronasertifikat i Tyskland. Han ønsker å være anonym, men stiller til intervju om saken. I denne saken går han under navnet «Hans».

– Etter at myndighetene innførte nye koronarestriksjoner, spesielt rettet mot uvaksinerte, så har jeg sett en større interesse for å kjøpe falske vaksinepass, sier «Hans».

– Folk bruker vaksinepasset til å gå på pub, restauranter, butikker eller til frisøren, sier han.

FORFALSKNING: Et falskt vaksinepass, til forveksling likt et ekte, som sett øverst i saken. Foto: Privat

«Hans» mener systemet i Tyskland er tilrettelagt for at man enkelt kan lure det. Vaksinepasset kan både fås elektronisk eller der vaksinene føres inn i en vaksinebok.

– Alt man trenger er en vaksinebok som hvem som helst kan kjøpe på nettet. Vaksinene fylles inn i boken der alt skrives for hånd. Altså dato for vaksinen, hvilken vaksine som er tatt, stempel og underskrift.

Alle kan vaksinere

Når alle land skal massevaksinere befolkningen sin kreves det også ekstra personell som kan sette vaksinene.

På flere vaksinasjonssentre har man ansatt personer som har fått opplæring i hvordan man vaksinerer, men som kanskje ikke er helsepersonell.

– Jeg kjøper vaksinebøkene med stempel fra en person som jobber ved et vaksinasjonssenter. Der etter er det bare for meg å fylle inn dato og underskrift for hånd. Datoen for når vaksinen er tatt bestemmer jeg og kunden sammen, sier «Hans».

Ifølge Deutsche Welle har politiet i Tyskland fått inn over 2500 saker som gjelder forfalsking av koronapass. Men til avisen sier tyske myndigheter at de tror tallene er langt høyere, det gjør også forfalskeren selv.

– Jeg tror tallene er mye større. Alle som bor i Tyskland kjenner noen som kan ordne dem et falskt koronapass eller som kan skaffe dem en negativ test. Det er kaotisk her og myndighetene har ikke kontroll, sier han.

På bildet nedenfor kan man se et ekte vaksinasjonskort hvor et klistremerke og stempel bekrefter vaksinasjon. Det er denne metoden «Hans» mener er enkel å forfalske.

EKTE: Et klistremerke med serienummer bekrefter at personen har fått Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine. Foto: ANDREAS GEBERT

Selges for høye priser

En undersøkelse utført av det tyske magasinet Wirtschaftswoche avslørte hvordan en ansatt ved et apotek i byen München tjente 100.000 euro ved å selge over 500 falske vaksinepass på det mørke nettet.

Den ansatte hadde tilgang til interne systemer og kunne dermed generere QR-koder til det digitale vaksinasjonskortet.

– Når det er så mange som har mulighet til å vaksinere. Altså folk som ikke er helsepersonell, leger, tannleger og apotekere så klarer ikke myndighetene å ha full kontroll, sier «Hans».

Han forteller også at det er leger som er villige til å selge vaksinepass med stempel fra legekontor og vaksine-klistremerke med serienummer.



– Jeg kjøper vaksinepassene for 150 euro av dem og selger de videre til dobbel pris, noen ganger 400 euro, forteller han.

– Kundene får jeg gjennom bekjente, legger han til.

Mange vaksineskeptikere

Mange av pasientene som er innlagt på tyske sykehus er uvaksinerte.

I nabolandet Østerrike er det innført obligatorisk vaksinering, nå vurderer også Tyskland å gjøre det samme.

– Jeg forstår at folk er skeptiske til vaksinen og at de ikke vil vaksinere seg. Når myndighetene innskrenker friheten til folk på denne måten så må man ty til egne løsninger, sier koronapass forfalskeren.

Han forteller at vaksineskepsisen i Tyskland er enorm og sier at han selv kjenner flere som ikke har tatt vaksinen.

– Jeg vil påstå at cirka halvparten av koronasertifikatene som vises fram i Tyskland er falske.

På en forespørsel fra TV 2 svarer tyske helsemyndigheter at forfalskingen av vaksinepass eller bruken av falske vaksinepass er straffbart.

De mener også at QR-kode løsningen fungerer og er sporbar og at det gule vaksineheftet er i tråd med anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon.

– Jeg mener at den helt vanlige borgeren som driver butikk eller frisør ikke har kompetansen til å se om en test eller et vaksinasjonskort er falskt. Derfor fungerer falske vaksinepass til helt vanlige dagligdagse ting, sier Hans.