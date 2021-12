Fant narkotika da de pågrep ranerne – fremstilles for varetekt tirsdag

Tre menn i 20-årene fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett tirsdag. De er siktet for å ha ranet en dagligvarebutikk på Rosenhoff i Oslo søndag kveld.

Da ranerne ble pågrepet senere samme natt gjorde politiet beslag i både skytevåpen og narkotika. De tre mennene er derfor også siktet for grov narkotikaforbrytelse.

– De er siktet for væpnet ran med med pistol. De fremstilles for varetektsfengsling fordi mener det er bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen til TV 2.

Utover at det er gjort et beslag av narkotika ønsker ikke Reinertsen å kommentere verken mengde eller type stoff.

Politiet fikk melding om ranet klokken 23.06 søndag kveld.

– Det ble sagt at to menn hadde kommet inn i butikken og truet til seg kontanter. De fikk med seg noen kontanter og løp ut i retning vestover, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krohn Engeseth, til TV 2 like etter hendelsen.

Nå er altså tre personer pågrepet og siktet. Reinertsen ønsker ikke å si noe mer detaljert om hvor og når de tre ble pågrepet.

TV 2 har vært i kontakt med en av de siktedes forsvarer, advokat Solveig Kristine Høgtun. Hun ønsker ikke å kommentere denne saken.

De to andre mennene forsvares av advokatene Arve Ringsbye og Robina Hussain. TV 2 har ikke lyktes i å få kontakt med de to.