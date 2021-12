La Vinmonopolet holde juleåpent

Å utvide åpningstidene til Vinmonopolet bør være en lavthengende frukt for regjeringen.

Vi går atter en pandemipreget høytid i møte. Hender skal sprites og nærkontakter skal telles. Hjemmekontorutstyret skal settes opp og selskap skal nedskaleres.

Håndspriten har imidlertid ikke utkonkurrert polspriten, ei heller portvinen. I fjor høst gjennomførte Opinion en meningsmåling på vegne av Vin- og brennevinsleverandørenes forening og Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Lite tyder på at korona har påvirket konsumet av alkoholholdige varer. Tvert imot, så har nordmenns drikkevaner holdt seg relativt stabile gjennom pandemien.

Likevel hadde Vinmonopolet samme året en historisk høy salgsvekst. I løpet av 2020 solgte virksomheten totalt 115,5 millioner liter alkohol, en økning på 40 prosent fra 2019. Rekordomsetningen forklares ved stopp i grensehandel og taxfree-utsalg samt redusert skjenking.

Vi drikker ikke mer enn før, men vi handler varene våre hos samme virksomhet.

Tirsdag morgen kom kommunikasjonsdirektøren i Vinmonopolet med en klar oppfordring til alkoholforbrukere i det langstrakte land: Kundene bør regulere handlemønsteret sitt for å unngå kø og trengsel.

Greit nok, det. Men kunne vi ikke heller regulert Vinmonopolets åpningstider slik at de i større grad tilpasses kundene?

Tradisjon og alkoholloven tro, stenges poldørene i juleferiens røde dager. Nettopp konsentrasjonen av kunder mellom 27. desember og nyttårsaften er antakelig en faktor som nettopp bidrar til pågang, kø og trengsel.

Sild i tønne

Som følge av antallsbegrensninger i butikkene står folket som sild i tønne utenfor. Det kan være utendørs, med lav risiko for smitte, eller på et kjøpesenter, slik Vinmonopolet jo gjerne er lokalisert.

Ved å utvide Vinmonopolets åpningstider vil vi sikre bedre spredning av kunder på ulike tidspunkter.

Tiltaket er et godt supplement til øvrige smitteverntiltak. Nå som vi forsøker å begrense mobiliteten i samfunnet samt antall nærkontakter, kan vi jo også lempe på et regelverk som nettopp bidrar til at flere tar turen til samme butikk samtidig.

Politikerne snakker mye om dugnadsarbeid i forbindelse med pandemien. Men jeg tror ærlig talt folk er litt tiltakslei. Samfunnet stenger ned og staten begrenser borgernes frihet. Å holde Vinmonopolet juleåpent er et lettvint smitteverntiltak som liberaliserer heller enn å detaljregulere.

Og strengt tatt er tiden overmoden for salgstider som i større grad er tilpasset vanlige folk. Det er jo faktisk vår tur nå.

