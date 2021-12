Kjære politikere og helsetopper!

Å være sykepleier er givende, spennende og krevende.

Det er et yrke som utfordrer oss.

Det å kunne være noe for noen som trenger det, ta livsviktige avgjørelser og oppleve at jobben du gjør redder liv er i seg selv ganske så kult og personlig berikende.

Vi møter daglig fulle poster, korridorpasienter samt frafall i bemanningen.

Vi ser en sykere og mer krevende pasientgruppe for hver dag som går.

Likevel starter vi hver arbeidsdag med blanke ark. Vi ønsker å være skjerpet, imøtekommende og kompetente i møte med pasienter, pårørende og kollegaer.

Det er slik de fleste fungerer. Vi møter opp, gjør vårt ytterste for at hver enkelt skal føle seg sett, hørt og forstått.

Ikke minst forsvarlig ivaretatt. Nedstenging av et helt samfunn hjelper ikke oss til mer energi og overskudd til å jobbe for å takle pandemi og press i helsevesenet.

Her trengs andre tiltak! Sykepleieløftet er NÅ!

Dere sier at landet gjør det for et knelende helsevesen, men helsevesenet har vært nede for telling lenge før pandemien.

Takket være en enorm stå-på vilje og dugnadsånd har de som har trengt det fått den hjelpen de har hatt krav på.

Vi har fått flere lovnader.

Tomme lovnader.

Applaus.

Men i over to år har vi verken sett tiltak, forslag, handling eller innfridde løfter.

Pandemien er bare begynnelsen. Kanskje starten på slutten for enkelte sykepleiere.

For slik det er nå, slik vil man ikke kunne ha det over lengre tid. Eldrebølgen kom fortere enn vi hadde tenkt.

Milliardene flyr, men for oss ikke i riktig retning. Det prioriteres å slukke branner i stedet for å forebygge dem.

Vi trenger økt grunnlønn, overtidsbetaling og dekning av intensiv videreutdanning.

Først DA viser de at de verdsetter oss.

Først DA blir yrket attraktivt og lysten til å gi det lille ekstra øker.

Det vil føre til at flere ønsker å bli sykepleiere og det vil resultere i at yrket er lettere å bli i.

Korona og pandemi har kommet for å bli.

Samfunnet vårt må tilpasses dette med permanente løsninger, ikke «bretteoppermerdugnad» slik det legges opp til nå.

Vi har stor respekt for korona, men korona er bare toppen av isfjellet.

Kom gjerne å besøk oss for en innføring i vår hverdag.

Innlegget ble først delt på Lundegaards instagram.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no