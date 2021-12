Slik blir Haugers første Formel 2-tester: – Helt ekstremt!

Den norske racingsensasjonen satt ringside på søndag da Red Bulls Max Verstappen ble verdensmester etter en høydramatisk og spektakulær Formel 1-finale mot Lewis Hamilton.

– Et vilt løp, forklarer han om den høyst minneverdige opplevelsen.

Nå skal han selv i aksjon på den samme banen: For aller første gang skal Aurskog-gutten og den nybakte Formel 3-mesteren sette seg i en Formel 2-bil.

– Det blir kult. Det blir mye nytt, blant annet en helt ny bane for min del. Det blir spennende å se hvordan alt funker, finne sin kjørestil og endelig komme inn i det, sier Dennis Hauger til TV 2 på telefon fra Abu Dhabi.

Onsdag skal bilsetet støpes etter kroppen hans. Torsdag setter han i gang med selve testkjøringen.

NESTE STEG: Dennis Hauger avbildet i Abu Dhabi tirsdag. Foto: XPB/Press Association Images.

– Bygge selvtillit

– Da handler det om å bygge opp selvtillit med bilen. Man finner ikke helt ut hvordan man ligger an før sesongstart, men vi må bare jobbe med det vi kan og får vite av data på testene, så ser vi det an derfra, fortsetter Hauger.

Viaplays Formel 1-kommentator og sportssjef i Norges Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen, er på plass i Abu Dhabi for å følge testene til Norges stjerneskudd på nært hold.

Fakta: Dennis Hauger Født: 17. Mars 2003 Fra: Aurskog, Viken Lag: Prema Racing. Er en del av Red Bulls utviklingsprogram. Meritter: Debuterte i British Formula 4-mesterskapet i 2018 med 4.-plass. Vant det italienske Formel 4-mesterskapet i 2019. Debuterte i Formel 3-mesterskapet i 2020-sesongen for Hitech Racing. Vant Formel 3-mesterskapet 2021 for Prema Racing.

– Han skal teste med Prema, som er det samme laget som han har kjørt for tidligere. Men det er andre som jobber for laget i Formel 2, enn i Formel 3. Så det er en del nye folk å bli kjent med, men først og fremst handler det om å bli kjent med bilen, som går mye fortere enn han er vant med, forklarer Gulbrandsen.

De første testene vil foregå over tre dager.

Når Hauger har blitt bedre kjent med bilen, vil han så i samarbeid med teamet begynne å finjustere på bilens innstillinger, slik at den går overens med kjørestilen hans.

Ekstrem trening

Hauger selv er klar på at tiden framover blir et steg opp på alle parametre. Han har trent beinhardt inn mot testene.

– Man skal tåle helt ekstremt mye krefter og trykk, og man skal tåle det over lang tid. Alt av det fysiske må være på plass, forklarer han.



Her er noe av det Hauger gjør for å forberede seg:

– Det går mye fortere, og er mye mer fysisk krevende. Mer girkrefter, mer krevende for nakkemuskler og armer. Når bilen går fortere, er det også enklere å gjøre feil. Det er ikke alle som takler overgangen, men vi har sett de siste årene at de som har vært i toppen av Formel 3, gjerne også er i toppen av Formel 2, følger Gulbrandsen opp.

Konkurrent har fått prøvd seg: – Bra for meg

Det er Haugers argeste konkurrent i Formel 3-mesterskapet denne sesongen, Jack Doohan, et godt eksempel på. Australieren, som er en del av Formel 1-laget Alpines akademi, har allerede fått prøve seg i de siste løpene av Formel 2-mesterskapet og imponert stort.

Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator og ekspert. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

– Det er bare bra for meg sånn sett. Det betyr at nivået var bra i Formel 3 denne sesongen, og viser at vi begge har farten inne, sier Hauger - vel vitende om at han hadde stålkontroll på Doohan hele sesongen.

Skulle Hauger hevde seg i Formel 2 allerede i første sesong, mener Gulbrandsen at det slettes ikke er utenkelig at nordmannen kan kapre et Formel 1-sete allerede i 2023.

Ettersom Hauger tilhører Red Bull-systemet, har det blitt spekulert i om AlphaTauri (som er søsterlaget til Red Bull Racing), og spesielt Yuki Tsunodas sete, er Haugers første sjanse til å kapre et F1-sete.

– Formel 1 etter en sesong? Ikke utenkelig

– Det er jo det det har blitt spekulert i, ja. Tsunoda kjørte for øvrig bra på søndag (endte på 4.-plass), men har vært ujevn. Det samme vil jeg vi Sergio Perez (Red Bull) har vært. Hvor lenge fortsetter de to? spør Gulbrandsen.

– Det samme gjelder Pierre Gasly også, for den saks skyld. Også han er litt sur og vonbrotten fordi han ble flyttet ned fra Red Bull til AlphaTauri. Hvor lenge vil disse tre fortsette i systemet der? Når de gir seg, vil det åpne seg muligheter. Da gjelder det å være på rett sted til rett tid, og å ha kjørt bra, fortsetter eksperten.



Den offisielle bekreftelsen på at det blir Formel 2 neste år for Hauger er ennå ikke kommet, men forventes på nyåret.

Etter testene i Abu Dhabi setter Hauger kursen mot Aurskog igjen.

– Det blir godt å komme hjem til jul og familien. Så blir det mye trening og litt tester igjen på nyåret, i tillegg til møter med sponsorer for å sluttføre avtaler der. Det går i ett selv om det er off-season, avrunder Hauger.