Ta vare på ungdommen!

Smittetallene skyter i været, og nok en gang må idretten ta sin del av byrden for å holde pandemien i sjakk. De aller yngste skal fortsatt skjermes mest mulig, men ungdom som er ferdig med ungdomsskolen må gjennom en ny runde med idrettsaktiviteter på sparebluss:

Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

«Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.»

Selv om det sannsynligvis er nødvendig, er det dypt fortvilende at idrettsaktiviteter igjen må settes på vent. Idretten er en ekstremt viktig arena for veldig mange mennesker, og det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe når man må i gang med nye tiltak, begrensninger og avlysninger.

Det er veldig bra at barna får lov til å fortsette med sine idrettsaktiviteter. Men jeg er alvorlig bekymret for ungdommene våre. Jeg frykter at idretten har mistet mange ungdommer for godt i løpet av pandemien. Ungdomsårene er en sårbar periode med tanke på å beholde flest mulig i idretten, og med pandemiens herjinger blir jobben med å beholde flest mulig lengst mulig enda vanskeligere.

Vi vet allerede ganske mye om frafall fra idretten i ungdomsårene. Basert på den forskningen vi har på feltet, ser det ut til at frafallet fra organisert idrett er størst i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående. Og det er nettopp ungdommer i denne alderen som nå rammes av nye begrensninger og amputerte idrettstilbud.

Vi vet også at mange av de som slutter med idrett i ungdomsårene ikke fortsetter treningen på egenhånd. Så mye som en femtedel av ungdommene som forlater den organiserte idretten slutter helt å trene. Når vi samtidig vet at under halvparten av ungdommene våre får nok fysisk aktivitet til å oppfylle helsemyndighetenes anbefalinger, er det gode grunner til å bli bekymret. Dårlige treningsvaner i ungdomsårene kan fort forplante seg videre i voksenlivet.

Det vil få store konsekvenser på lang sikt, både på individnivå og for den nasjonale folkehelsa. De ungdommene som forlater idretten er også mye mer utsatt for såkalt risikoadferd. I tillegg har de generelt dårligere livskvalitet enn de som blir værende lenger i den organiserte idretten. Derfor er det å legge til rette for at ungdommer kan bli værende i idretten lengst mulig en oppgave som ikke bare angår idrettslagene selv. Det er en jobb hele samfunnet bør støtte opp om.

Et annet viktig poeng er at det er tydelige klasseskiller når man ser på hvilke ungdommer som slutter i idretten og hvem som blir værende. Ungdom fra lavere sosiale lag slutter tidligere enn ungdom fra mer ressurssterke hjem. Det er også generelt slik at ungdom med lav sosioøkonomisk bakgrunn trener mindre enn ungdommer med høy sosioøkonomisk bakgrunn.

Kombinasjonen av pandemi, permitteringer og skyhøye strømpriser gjør at mange familier har tøffe perioder både foran og bak seg. Selv om vi alle sitter i samme pandemibåt, er det forskjell på de som har en 100-hesters påhengsmotor og de som må klare seg med treårer.

Når vi allerede vet at sosiale forskjeller påvirker hvem som blir værende i idretten gjennom ungdomsårene, er det grunn til å frykte at de økonomiske utfordringene mange nå sliter med kan gi økt frafall i ungdomsidretten.

Norsk idrett har jobbet knallhardt med å holde motet oppe gjennom pandemien. I hele landet har ildsjeler prøvd å holde hjulene i gang med stadig nye restriksjoner og utfordringer. I høst trodde de fleste at vi endelig var over kneika, men omikron gir oss nye strafferunder. Nå må alle midler brukes for å sørge for at færrest mulig ungdommer kaster inn håndkleet for godt.