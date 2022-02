Mye av det motorjournalister gjør av testing av nye biler, skjer konsentrert og over kort tid. Vanligvis handler det om korte utenlandsturer til lansering og et første bekjentskap, deretter normalt en prøvekjøring over en ukes tid.

Slik var det før også, men tidlig i 1980-årene fikk Brooms Frank Williksen en sporty Vi Menn-redaktør med på ganske ambisiøse langtestopplegg. Målet var å gi leserne et bedre inntrykk av hvordan den enkelte bilen var å leve med over noe som tilsvarte ca. halvannet års normal kjørelengde.

De største rundene omfattet 8 forskjellige biler, som vi kjørte til sammen 160.000 kilometer med – eller drøyt fire runder rundt jorda ved ekvator. Her ser vi nærmere på en av langtestene, 37 år senere.

For at disse bilreportasjene skulle være aktuelle, gjennomførte vi testene i løpet av 3-6 måneder, litt avhengig av hva vi klarte å henge på av langturer. Det ble derfor ganske mange runder nedover Kontinentet med flere slike testbiler for å få kilometer nok – fort nok. Med meg på disse langtestene hadde jeg hele tiden et team på 8-10 kolleger og spesielt bilinteresserte.

Ford Sierra var også mye brukt som politibil i hjemlandet.

Dømt nord og ned

Da Ford lanserte sin nye mellomklassebil Sierra i 1982, var dette en lansering som slo ned nesten som en bombe. Direkte fra den firkantede Taunus med sine skarpe linjer, kom det her en ny modell som var rund i bokstavelig talt alle retninger! At Sierra ikke ble kåret til Årets Bil, må ha vært fordi den bød på lite tekniske nyheter – under skallet var det mer og mindre Taunus fortsatt.

Likevel kom Ford her virkelig med noe nytt og utradisjonelt, men det var dommedagsprofetier som fra første dag dominerte i media om den nye mellomklassemodellen. Fords nye stolthet ble bokstavelig talt dømt nord og ned av mange.

Det var delte meninger om førerplassen - noe var bra, noe ikke like bra.

Nesten som Oddvar Brå og staven!

Det var selvsagt designet som provoserte frem de virkelig store bokstavene. Samtidig ble det lagt overraskende lite vekt på at fabrikken her slo et godt slag for bedre aerodynamikk. Bruddet med tradisjonene var for tungt å svelge, dessverre også for mange av dem som virkelig burde møte nyheten med et nøytralt blikk.

Det kokte nesten like sterkt med meninger om denne bilnyheten, som det kokte i mediene etter at Oddvar Brå brakk staven i VM-stafetten i Holmenkollen tidligere dette året.

Sierra var så klart utstyrt med kjørecomputer.

Gode gjenkjøpsavtaler

Til tross for de mange dystre spådommene, skulle det raskt vise seg at Sierra ble en stor suksess for Ford, og allerede det første året – 1983 – var den bestselger her på berget. Bilen beholdt også en sterk posisjon på markedet i flere år fremover.

Onde tunger, og dem er det jo alltid nok av, hevdet riktignok at en viktig årsak til dette var særdeles gunstige leasingavtaler. Litt sannhet kan det nok ha vært i dette, for Sierra var en svært populær firmabil – og leasing var på denne tiden noe som først og fremst hørte næringslivet til. I et hett bilmarked var det nok fristende å tøye gjenkjøpsverdien litt ekstra når større firmaer ba om tilbud på flere titalls Sierra i slengen...

Stasjonsvogn-utgaven ble veldig populær.

«– mest betinget mottagelse...»

Selvsagt måtte vi ha Sierra med i en av langtestene for Vi Menn. Det ble en femdørs kombi, en 2,0 L med firesylindret motor på 105 hk, som fikk bryne seg mot Citroën BX 16 TRS, Mitsubishi Galant 2000 GLS og Toyotas nye Camry i GL-utgave.

Da denne testen var avsluttet etter i alt 80.000 kjørte kilometer, var Toyota Camry en klar vinner, mens det var tilnærmet dødt løp mellom de tre øvrige – inkludert Sierra. Fords tyske representant endte likevel til slutt sist, og var «faktisk den bilen som har fått mest betinget mottagelse av testlaget,» som jeg skrev i oppsummeringen av testen i Vi Menn.

Ford Sierra - tro det eller ei, nå er den veteranbil

Godkjent plass

Det var i alle fall ikke kjøreegenskapene som ødela: «Veiegenskapene er generelt bra – bilen gir et stødig og tillitvekkende inntrykk med fin retningsstabilitet. Til vinterinntrykkene hører at den virker lett bak, og drivhjulene slipper forholdsvis fort. Alvorlige problemer med fremkommeligheten har vi likevel ikke hatt, og startproblemer er heller ikke notert.

Fjæring/demping virker velavstemt, og gir bra komfort også på lengre turer. Plassen innvendig står til godkjent for klassen - men heller ikke mer. Bagasjerommet får derimot atskillig ros av sjåførene som har kjørt bilen,» kunne jeg fortelle.

Radio, selvsagt, med kassettspiller og skuffer til fire kassetter under.

Skrangling og piping

Våre inntrykk av bilen var ellers en blanding av litt av hvert – noe bra og noe ikke fullt så bra. Førerplassen, for eksempel, var det ganske variable meninger om. Instrumenter og plassering av betjeningsorganer var det lite å utsette på, men sikten fikk litt ris – og flertallet klarte ikke helt å finne en god stilling i førersetet. Det siste ble en ganske sterk innvending på lengre turer.

Både girskift og bremser fikk ros, og støyisolasjonen var det heller ingen klager på, når vi ser bort fra ulyder som skrangling og piping som fulgte bilen gjennom hele testperioden. Det var flere kilder til disse irritasjonene, men bakdørene og bakluken bidro klart mest, noe vi mente burde vært unødvendig.

Sierra kom også i en mer motorsterk og påkostet utgave - XR4. Foto: Ford

Kr. 2,76 pr kilometer

Sierra-motoren på 2,0 liter hadde bra med krefter, men «det krevdes en del turtall for å få glede av dem,» konstaterte vi i oppsummeringen av langtesten. Etter endt periode noterte Sierra et snittforbruk av bensin på 0,98 l/mil, noe «vi synes har vært i høyeste laget, selv om mye av kjøringen har foregått på vinterføre».

Ytelsene var ellers bra, med akselerasjon 0-100 km/t på 10,4 sekunder, og toppfart 185 km/t.

I oppsummeringen av testen inngikk også et bilregnskap som endte med en kostnad per kjørt kilometer. Her endte Ford Sierra 2,0 på kr. 2,76 – såpass mye som 24 øre mer enn testvinneren fra Toyota, som klarte seg med kr. 2,52.

Dette var bilen som tok vare på seg selv

Noen tall om Ford Sierra 1983-modell:

Motor: 4 sylindre, 1.993 cc, 105 hk. Maks dreiemoment 157 Nm.

Drivlinje: Motor foran, bakhjulsdrift. 4- eller 5-trinns manuell girkasse.

Dekkdimensjon: 165 HR 13

Lengde x bredde x høyde: 4.394 x 1.703 x 1.408 mm

Akselavstand: 2.608 mm

Egenvekt: 1.045 kg

Tillatt totalvekt: 1.550 kg

Bagasjerom: 390 liter

Akselerasjon, 0-100 km/t: 10,4 sekunder

Toppfart: 185 km/t

Pris: 110.400 kroner.

Politimannen var tydelig - her måtte det betales!

