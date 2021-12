Riksrevisjonen: Elendig vedlikehold på sykehusene

For ti år siden påpekte Stortinget at den tekniske tilstanden på bygningsmannen ved norske sykehus var for dårlig, og ikke oppfylte kravene som gjaldt da. Nå har Riksrevisjonen undersøkt sykehusbyggene på nytt - og funnet ut at tilstanden er enda verre i dag.

I sin rapport om den tekniske tilstanden ved sykehusene, konkluderer riksrevisjonen på denne måten:

Dårlig tilstand

«Rundt 40 prosent av den totale bygningsmassen til helseforetakene har middels kraftige symptomer på dårlig tilstand, mens 10 prosent av den totale bygningsmassen har kraftige symptomer, noe som innebærer at rundt halvparten av bygningsmassen til helseforetakene har symptomer på dårlig teknisk tilstand.

Tre av fire helseregioner vurderer at en betydelig del av bygningsmassen har fått dårligere teknisk tilstand i perioden 2003–2010.

Det tekniske oppgraderingsbehovet, som er beregnet for tre fjerdedeler av bygningsmassen, anslås av helseforetakene til å være 19 mrd. kroner.»

Pengene brukt på bemanning

Riksrevisjonen har merket seg at helseforetakene har vært tilført store ressurser de siste ti årene, men at pengene først og fremst er brukt på bemanning.

Riksrevisjonen mener situasjonen er alvorlig, og understreker at moderne utstyr og bygg i god teknisk tilstand er viktig for å gi god kvalitet i pasientbehandlingen.