Star (1) ble mishandlet til døde – stemoren dømt etter grufulle Google-funn

22. september i fjor døde Star Hobson (1) av hjertestans på et sykehus i West Yorkshire i Storbritannia. I nesten et år opplevde ettåringen fra Bradford, grov omsorgssvikt og mishandling fra moren Frankie Smith og hennes kjæreste, Savannah Brockhill.

Etter en syv uker lang rettsak, falt dommen tirsdag denne uken. Brockhill ble funnet skyldig i drap, mens moren Frankie ble funnet skyldig i å ha forårsaket eller tillatt Star sin død, skriver BBC.

Både Smith og Brockhill har nektet for drapet. Smith uttalte under rettsaken at hun elsket datteren og at hun ikke skjønte at hun mishandlet henne. Også Brockhill har vært klar på at hun elsket Star, og at hun kun førsøkte å få ettåringen inn i en «rutine».

Skyldte på fall fra sofa

I rettsaken ble Brockhills søkehistorikk på Google sentral for en domfellelse. Hver gang stemoren mishandlet Star, søkte hun i etterkant på Google etter måter å skjule mishandlingen.

«Kan man død av å bli slått pusten ut av?», «Kvalm etter hodeskade», «Hvordan få ned hevelser?» og «Tegn på en misbrukt baby», var noen av søkene, ifølge avisen The Guardian. På dagen da Star døde, søkte Brockhill på «Babyer i sjokk» og «Hvordan få babyer ut av sjokk?».

Under rettsaken nektet Brockhill for at hun slo Star så hardt at hun døde. Hun mente det var mer sannsynlig at Star hadde falt fra sofaen.

I rettsaken ble det også vist bilder og videoer som dokumenterte flere tilfeller av misbruk, skriver samme avis. I juni 2020 sendte paret rundt en «humoristisk» video, redigert med musikk og tekst, av en utslitt Star som faller med hode først ned fra en stol. Inspirasjonen fikk Brockhill fra et britisk sketsjshow. En overvåkningsvideo viste også Frankie som drar datteren langs asfalten med et tau.

NEKTER FOR DRAP: Frankie (t.v.) og Savannah møtes i november 2019,det tok ikke lang tid før familie og venner merket at Smith var besatt og underlagt kjæresten, og at Brockhill hadde et voldsomt temperament. De har begge nektet for å ha drept Star(1). Foto: Facebook

Kun dager før dette, hadde Brockhill slått Star 21 ganger, som resulterte i at ettåringen brakk benet. Hendelsen ble fanget på en overvåkningsvideo, men Brockhill uttalte i retten at videoen ikke var ekte. Hun innrømmet derimot å ha fiket til Star på kinnet én gang.

Tok kvelertak

Frankie Smith fikk datteren Star kun en måned før hun hun fylte 18, i slutten av mai 2019. Ifølge familien, var Smith veldig umoden for alderen og lekte fortsatt med dukker da hun var 16. Ifølge venner, ble Frankie fort uinteressert i datteren etter fødselen og forlot henne ofte for å dra på byen, skriver BBC.

Etter at hun og kjæresten ble arrestert og siktet, vurderte en psykolog at Frankie var «unormalt medgjørlig» og «fulgte lett ordre fra autoritære figurer». Kjæresten Brockhill var bokser, kom fra en røff oppvekst, og var ifølge påtalemyndighetene, en slik figur.

Paret møtes på en pub i november 2019. Allerede etter få måneder hadde Smiths familien mistanker om at Brockhill mishandlet både hun og datteren. I januar 2020 ble den første bekymringsmeldingen for Star sendt til sosialtjenesten av en av Frankies venner.

Utover våren ble Frankies familie mer og mer bekymret. I mai 2020 fikk de beskjed om at de ikke fikk møte Star mer, på ordre fra Brockhill. Ikke lenge etter sendte bestemoren en ny bekymringsmelding etter at det kom fram at Brockhill tok kvelertak på ettåringen og slengte henne på sengen.

Under rettsaken forklarte Brockhill det med at hun forsøkte å gjøre Star tøffere.

–Det kunne vært unngått

Utover sommeren fortsatte likevel deler av familien å se Star. De la merke til at ettåringen hadde flere blåmerker, hadde gått ned i vekt og var redd, skriver The Guardian. I juni 2020 meldte også faren inn en bekymringsmelding, som resulterte i at politiet besøkte Smith og Brockhill, og at Star ble sjekket inn på sykehus.

Totalt meldte familie og venner ifra fem ganger til sosialtjenesten i Bradford mellom januar og september 2020, kun uker før dødsfallet. I et intervju med BBC sier Stars oldefar, David Fawchett, at familien er «revet i stykker» og svært skuffet over at sosialtjenesten ikke grep inn tidligere.

– Vi vil aldri komme over tapet av Star. Måten det skjedde med henne, tar livet av oss. Det kunne vært unngått, hadde de handlet tidligere.

Samme dag som Star døde, skulle sosialtjenesten komme på besøk, skriver The Guardian.

Sosialtjenesten i Bradford har vist til en rapport som forteller at avdelingen involvert i Stars sak, har slitt med stor saksmengde, underbemanning og høye krav.