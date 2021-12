– Vi må lære oss å leve med viruset

Oppdagelsen av omikron har gjort at land verden over har innført strengere restriksjoner.

Men i Sør-Afrika, der mutasjonen ble oppdaget, har myndighetene så langt ikke skjerpet tiltakene.

– De som er smittet, får i hovedsak milde symptomer, så vi ser ikke behovet for strengere restriksjoner, sier lederen for den sørafrikanske legeforeningen, Angelique Coetzee.

Hun var tirsdag med på et møte i komiteen for forskning og teknologi i det britiske parlamentet. Og hun kom med oppløftende informasjon fra Sør-Afrika, der omikron-varianten ble først ble påvist 23. november.

OMIKRON: En koronaprøve undersøkes for den nyeste virusvarianten. Foto: Jerome Delay / AP / NTB

Pleietiden halvert

422 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus i Sør-Afrika, ifølge Coetzee. Hun utdypet ifølge Sky News ikke hvorvidt de syke er smittet av omikron-varianten, men la til at de nå ser at de innlagte har halvert pleietiden, og at de ikke i like stor grad som tidligere har behov for oksygen.

Ifølge Coetzee har omikron så langt ikke overveldet sykehusene i landet.

– Men vi må nå toppen av smittekurven før vi vet mer, sier hun.

I en analyse peker også Thomas Moore i SkyNews på at omikron-utbruddet startet blant unge mennesker, som i utgangspunktet ikke hadde høy risiko for å bli alvorlig syke.

Når det gjelder tiltak, er Sør-Afrika nå på det de kaller «lockdown level 1», det samme som før omikron.

TOM STRAND: Det er få mennesker å se på den populære stranden i Camps Bay i Cape Town. Tiltaksnivået i Sør-Afrika er det samme som det var før oppdagelsen av omikron. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters / NTB

Portforbud

Det innebærer blant annet portforbud fra midnatt til 04.00, stengetid klokken 23.00 på serveringssteder og andre steder folk samles, munnbindbruk på offentlige steder og sosial distansering.

VAKSINE-TAXI: En ambulanse er gjort om til en mobil vaksineringsstasjon i Manenberg. Foto: RODGER BOSCH / AFP / NTB

– Folk er alt opprørte, og det er ikke vits i å begrense innbyggerne ytterligere. Viruset er allerede overalt, sier Coetzee.

Hun mener det viktige er at folk selv tar ansvar og vaksinerer seg.

– Kanskje må vi på et vis lære oss å leve med dette, sier hun.

Sørafrikanske myndigheter har varslet at de skal gjøre en vurdering av tiltakene tirsdag eller onsdag denne uken.