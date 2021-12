– Politikerne ga oss tidenes verste julegave

Beboerne ved aldershjemmet Sønsterud er sjokkerte og lei seg etter at kommunestyret mandag kveld vedtok nedleggelse.

Dette betyr at de 14 eldre, som lenge har kjempet for å få bli, må flytte innen april neste år.

– Det var den verste julegaven politikerne kunne gi oss. Jeg kommer ikke til å flytte. Jeg legger meg i senga, så får de bære meg ut, sier Andrea Busk (96)

– Vi har det så godt her og dette er noe av det vondeste jeg har opplevd i hele mitt liv, sier Randi Krogsæter (83).

Beboeren og Arbeiderparti-veteranen, Syver Dybendal (87), nekter å gi opp. Han sier det jobbes med å få til en løsning der private overtar driften.

– Det er uforståelig at politikerne vil ødelegge dette tilbudet. Så nå jobber vi for å finne andre løsninger, sier han.

KAMP: Syver Dybendal (87) gir ikke opp og fortsetter kampen. Foto: Olav Wold

Aldershjemmet, der de gamle stortrives, har blitt landskjent etter en serie saker på TV 2 Nyhetene. I flere år har det gang på gang vært truet med nedleggelse. Løfter til de gamle er blitt brutt og de har måtte leve med frykt og uro for framtiden.

Bare det siste året er den betente saken blitt behandlet tre ganger. Og beboerne jublet da det i mai ble vedtatt videre drift.

Men mandag gjorde kommunestyret helomvending. Flertallet med stemmer fra Senterpartiet, Høyre og Venstre sørget for at det etter alt og dømme er over.

– Det politikerne har gjort er simpelt og til å gråte av. Jeg forstår ikke at det er mulig, sier Randi Krogsæter.

Flertallet begrunner nedleggelsen med at Åsnes er en såkalt Robek-kommune. Dette betyr at gjeldssituasjonen og økonomien er så dårlig at de er satt under administrasjon av Statsforvalteren.

De mener også at aldershjemmet er så gammelt og slitt at det ikke er egnet for framtidsrettet drift.

I følge kommunen skal de gamle få egne leiligheter når de flyttes ut, men det er ikke avklart hvor alle skal bo.

Det ble en opphetet debatt under kommunestyremøtet i går kveld.

Ordføreren i den gjeldstyngede kommunen, Kari Heggelund (Sp), mente det gamle bygget vil påføre kommunen store kostnader, og at det ikke er egner seg i den framtidige eldreomsorgen.

– Men flytting er kjempekrevende for de som blir berørt. Jeg skulle skulle ønske situasjonen var annerledes og at vi hadde penger på bok i kommunen, sa hun.

FrPs Per Roar Bredvold foreslo fortsatt drift. Og framholdt at tilbudet på Sønsterud til eldre som ikke kan bo alene, men heller ikke trenger sykehjemsplass, er et viktig tilbud i omsorgstrappen.

Han fortalte at de gamle er villig til å betale opp til 2000 kroner mer i husleie per måned. Og understreket at det er gitt en arv til hjemmet på nær tre millioner kroner.

– Arven skulle brukes til beboernes beste. Vi mener tilbudet bør videreføres og at kostnadene kan dekkes inn gjennom høyere belegg og økning i husleien, sa han.

Dette fikk kommunedirektør Otto Langmoen til å reagere.

– Dette er ikke bærekraftig. Jeg har stor skepsis til at statsforvalteren godkjenner noe som ikke er omstilling. Vi kan ikke tro på julenissen, sa han.

Noe som fikk Bredvold til å hoppe i stolen.

– Jeg blir lei meg når det kommunedirektøren sier forslaget vårt er som å høre på julenissen. Han bør ikke være politiker. Vi skal ha oss frabedt og ikke bli tatt seriøst, sa han og ba om en beklagelse.

Også FrP-representanten Ida Marie Bredvold reagerte.

– Vi blir latterliggjort. Så jeg vil ikke si noe i dag.

Da kommunedirektøren igjen fikk ordet igjen la han seg paddeflat.

– Jeg trekker tilbake uttalelsen. Jeg husker ikke at jeg sa det med julenissen. Men beklager at jeg brukte den metaforen. Unnskyld for det.

Møtet endte med at det ble stemt over tre forsalg.

FrP gikk inn for videre drift, men fikk kun støtte fra noen utbrytere fra Senterpartiet.

Ap foreslo en løsning der ingen gamle kastes ut. Der det besluttes inntaksstopp og en styrt nedleggelse. Dette ble nedstemt.

Dermed endte det med at forslaget om nedleggelse fikk flertall med stemmer fra Senterpartiet, Høyre og Venstre.

Det ble også vedtatt at det skal utredes om private, lag eller foreninger kan være villige til å overta driften.

KRITISK: FrP-politikeren Per Magne Bredvold har i årevis kjempet for videre drift av Sønsterud. Foto: Olav Wold

Dette er nå beboernes siste håp. Og Syver Dybendal (87) har allerede startet planleggingen.

– Vi skal gjøre kommunens vedtak til skamme og vi har allerede hatt møter om det. Planen er å søke om å få kjøpt bygget for en krone. Overta testamentgaven på nærmere tre millioner. Og gjøre Sønsterud til Glåmdalens fineste eldresenter, sier han.

– Men er dette mulig. Dere må flytte ut om noen få måneder?

– Ja. Dette skal vi greie, sier 87-åringen.