Slik forbereder de seg på siste kveld med skjenking

Mandag kveld ble strengere smitteverntiltak innført, som følge av høye smittetall og en helsesektor under press. Blant tiltakene var full nasjonal skjenkestopp, med virkning fra midnatt onsdag.

«Skjenkestopp vurderes å ha en betydelig smitteverneffekt. Å begrense antall kontaktpunkter, redusere mobilitet og unngå større forsamlinger har stor smitteverneffekt – smitterisikoen er særlig høy i festlige lag», lyder begrunnelsen fra Helsedirektoratet.

Karl-Henning Svendsen er daglig leder i NoHo Norway, som driver flere av de største utestedene i Oslo - deriblant Youngs, The Dubliner, Elsker og Kulturhuset.

Han mener det kan bli folksomt på byen tirsdag kveld, før tiltakene setter inn ved midnatt, og tror enkelte aktører kanskje vil benytte anledningen til å få tømt lageret mest mulig.

Øl til tømmepriser

– I går var det mange på Facebook som inviterte til hyggelige priser i baren og «siste øl i 2021». Vi skal ikke se bort ifra at det blir mange ute i kveld, sier Svendsen til TV 2 tirsdag.

– De som kommer skal hvertfall være trygge på at vi ivaretar smittevernet. Det blir ikke full fest på våre steder, presiserer han.

Bob's Pub, som ligger på Grønland i Oslo, er blant dem som nå reklamerer for drikkevarer til nedsatte priser. På Facebook skriver de at det tirsdag blir «tømmepriser» i baren frem til stenging.

TØMMEPRISER: Bob's Pub melder på Facebook om billige barpriser. Foto: Skjermbilde

– Om jeg kan tjene 2 kroner på å selge litt mer varer i dag trenger jeg de 2 kronene til å betale regninger. Nå har vi holdt på å få underdekket våre kostnader i 2 år, vi er rævkjørt og har ikke 1 krone å gå på, skriver eier av puben, Eivind Flognfeldt, i en SMS til TV 2.

Ingen happy hour

Også i Bergen forberedes det til siste kveld med alkoholservering for denne gang, men det forventes ikke fullt av gjester og ville tilstander.

– Basert på hvordan denne uken har vært, så blir det nok rolig, sier Odd Fjeldsgaard Rasmussen til TV 2.

Han er driftsleder i Bargruppen, som driver seks utesteder i Bergen - deriblant cocktailbaren No Stress. Rasmussen forteller at den nye ordningen som skal sikre kompensasjon for tapte varelagre, gjør at de ikke trenger å stresse med å tømme lagrene.

– Vi kommer ikke til å arrangere noen «happy hour», sier han.

ROLIG KVELD: Ifølge Odd Fjeldsgaard Rasmussen ser det ut til å bli en rolig kveld på utestedene i Bergen, før strengere tiltak blir gjeldende. Foto: Elias Engevik/TV 2

Foreløpig ingen lønnsstøtte

Fra midnatt onsdag trer imidlertid skjenkestoppen - og de andre tiltakene - i kraft, og Svendsen forteller at bedriften og de ansatte går en usikker tid i møte.

Tirsdag presenterte regjeringen de foreløpige kompensasjonsordningene for næringslivet, deriblant utelivsbransjen. Det skjedde dagen etter at regjeringen innførte nye smitteverntiltak for å bremse koronasmitten.

Flere aktører i restaurant- og utelivsbransjen forteller at de likevel må gjøre permitteringer, blant annet fordi en lønnstøtteordning fremdeles ikke er på plass.

Usikkerhet for de ansatte

Svendsen hadde håpet at regjeringen la frem en ordning for lønnskompensasjon tirsdag, men i stedet har finansminister Trygve Slagsold Vedum sagt at den vil komme i løpet av uka.

– Lønnskompensasjonen glimrer med sitt fravær, og alle mine ansatte etterspør hva som skjer. Nå har det gått så langt at de spør om vi bare kan permittere dem. Det er snart jul, og folk må vite hva som skjer, sier Svendsen.

USIKKERHET: Karl-Henning Svendsen forteller om en usikker førjulstid for sine ansatte. Foto: Aage Aune / TV 2

Han forteller at han setter pris på at næringsministeren anerkjenner bransjens samfunnsbetydning, og på at flere kompensasjonsordninger nå er lagt fram, men at lønnsstøtten er den viktigste for de ansatte.

– Det hadde vært bedre å gi oss en lønnskompensasjon, så hadde vi sluppet å sende dem til NAV.

Sendt ut 61 permitteringsvarsler

Også Rasmussen mener det haster å få på plass en ordning for lønnskompensasjon, men sier imidlertid at det vil være enda viktigere for restauranter og lignende, enn for dem.

Det begrunner han med at de i større grad kan holde åpent uten alkoholservering, mens det for utestedene er avgjørende å kunne skjenke alkohol for å kunne holde åpent.

Mandag så Rasmussen seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til samtlige 61 ansatte i bedriften.

– Det er vel ingen av de ansatte som er overrasket, men de synes selvfølgelig det er veldig kjipt, sier han.

Rasmussen forteller at nesten alle de ansatte vil måtte permitteres.

– Det kan hende vi må ha en regnskapsmedarbeider i en viss stillingsprosent, men dette betyr stort sett en nedstenging for vår del.