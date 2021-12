Hardt ut mot regjeringens lovnad: – Det er umulig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at alle over 45 skal få sin tredje vaksinedose innen midten av januar. Men det er ikke mulig i flere kommuner.

Under regjeringens pressekonferanse mandag kveld understreket statsministeren at vaksinering fortsatt er det viktigste verktøyet for å bekjempe smittespredningen.

De har derfor besluttet å forkorte vaksineintervallet fra fem til 4,5 måneder.

Regjeringen kom også og med en lovnad om at alle over 45 år skal få tilbud om sin tredje dose innen midten av januar.

Lovnaden fra regjeringen får imidlertid flere til å reagere.

I Vestlands-kommunen Øygarden sier ordfører Tom Georg Indrevik (H) at frustrasjonen i kommune-Norge er stor.

– Det ble fremstilt som at alle norske innbyggere over 45 skal få mulighet til dose tre innen midten av januar. Det er umulig, og det går ikke an, sier han til TV 2.

– Skaper mistillit

Ordføreren mener at cirka 2000 av deres innbyggere ikke vil få sin tredje vaksinedose innen midten av januar. Totalt består denne aldersgruppen i av cirka 9900 personer.

Fordi ikke alle i denne aldersgruppen har takket ja til vaksine, vil cirka 10-15 prosent av disse måtte vente til mars, anslår ordføreren.

RYDDER OPP: Øygarden-ordføreren håper regjeringen korrigerer budskapet sitt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Indrevik sier at det trolig vil være mulig å innfri lovnaden i de største, norske byene. Men for de som måtte avgi vaksinedoser i sommer, kan det bli mer utfordrende.

– Det skaper en mistillit til at kommunene ikke får det til. Men vi gjør det vi kan, innenfor det regelverket som er satt, sier Øygarden-ordføreren.

– Vil ha sterk betydning

For å oppnå regjeringens lovnad, betyr det at kommunene må vaksinere nærmere 1,3 millioner personer i aldersgruppen 45-64.

Det viser tall fra FHI.

I Oslo sier helsebyråd Robert Steen at de har mulighet til å vaksinere i et enda hurtigere tempo.

Stavanger kommune skriver i en pressemelding at de har lagt ut nok vaksinetimer til at alle over 45 år kan få dose tre innen midten av januar.

Men KS (kommunesektorens interesseorganisasjon, journ.anm), sier at de har blitt kontaktet av flere kommuner som sier at dette vil bli utfordrende.

VAKSINEINNSATS: De norske kommunene er klare for å gjøre en skikkelig innsats for å sette flere booster-doser. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Intervallet var for kort tid siden seks måneder, så ble den redusert til fem og deretter fire og en halv måned. Den har bestemt tempoet for vaksineringen, og vil ha sterk betydning for hvor mange som kan vaksineres i uka, sier direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS Helge Eide til TV 2.

Han sier at det vil være realistisk å gi alle over 45 tilbud om vaksine innen midten av januar, men at det er umulig at hele gruppen faktisk skal få stikket i armen med fristen regjeringen har satt.

– Det er en nødvendig konsekvens av avstanden mellom andre og tredje dose, og vil gjelde i Øygarden og flere andre kommuner i Norge også, sier Eide.

– Kan være strevsomt

Smitteverndirektør og vaksinesjef i FHI Geir Bukholm sier til TV 2 at de mener det er realistisk at kommunene skal klare målet innen midten av januar.

– Vi tenker at det er en jobb som krever at de prioriterer veldig sterkt, og får tak i mannskap. Dette kan være strevsomt for kommunene, og vi vet at departementet jobber med tiltak som kan hjelpe kommunene i denne situasjonen, sier han.

Med økt tempo i vaksineringen, betyr det rundt 400.000 vaksiner i uka.

– Men hva med kommunene som har innbyggere som enda ikke har nådd intervallet på 4,5 måneder?

KREVENDE: Smitteverndirektør og vaksinesjef i FHI Geir Bukholm erkjenner at det kan bli krevende for kommunene å øke vaksinetempoet nå. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Akkurat nå er det mange som ikke har langt nok intervall. Men vi har kontroll på det frem til uke to, og da vil de aller fleste mellom 45 og 65 år ha et tilstrekkelig langt nok intervall. Så vil det alltid være noen som fikk sin dose to for kort tid siden, men vi kommer til å nå cirka 90 prosent av de som er over 45 år, sier Bukholm.

– Det er ikke lov

Øygarden-ordføreren håper at myndighetene går ut og korrigerer lovnaden.

– Det skaper en forventning hos innbyggerne. Men vi kan ikke sette den hos noen hvor det har gått fire måneder siden dose to, for det er ikke lov.

FHIs vaksinesjef mener det viktigste kommunene må gjøre nå, er å ta kontakt med personell som kan bistå.

– Og så er det viktig at man prioriterer vaksinasjon. Man kan lett komme i en situasjon hvor man står i konkurranse med flere ressurser til smittevernarbeid.

– Er det viktigere med vaksinasjon enn smittesporing?

– Vi tenker at begge deler er viktig, men vil understreke at vaksinasjon er svært viktig i den situasjonen vi er i nå, sier Bukholm.