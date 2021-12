Derfor innføres ikke nye reiserestriksjoner nå

Bare to uker etter at omikronvarianten kom til Norge, er det forventet at den vil være den dominerende varianten innen kort tid.

Mandag innførte regjeringen nye inngripende tiltak for å bremse utviklingen, men ett tiltak glimrer med sitt fravær: Det er ingen endring i de europeiske reiserådene. Noe assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, støtter fullt ut.

Espen Rostrup Nakstad sier at det ikke er noen grunn til å ha strengere reiserestriksjoner så lenge det er mye smitte både i Norge og i andre land. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Er det greit å reise til utlandet nå?

– Det er helt greit å reise, så lenge man har koronasertifikat og setter seg inn i de reglene som gjelder der vi reiser, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Han mener den største faren ved å legge ut på utenlandsreiser nå, er at man kan komme i en situasjon som krever karantene.

Regjeringen har riktignok strammet inn på innreisetiltakene ved å kreve at alle må teste seg ved ankomst uavhengig av vaksinasjonsstatus, og på Gardermoen tar de nå opp til 7000 tester i døgnet.

Årsaken til at det ikke er noen strengere reiserestriksjoner, er sammensatt.

«Finner flere smittede på gata enn på grensen»

En av forklaringene er at Norge er blant landene med mest omikronsmitte, og det er ingen effekt å hindre nordmenn i år reise utenlands.

– Å oppholde seg på internasjonale flyplasser med munnbind og følge smittevernsreglene der, innebærer ikke nødvendigvis større fare for smitte enn å sitte på bussen i en storby i Norge, sier Nakstad.

– Betyr det at man ikke er så bekymret for importsmitte som man var tidligere?

– Nå som det er mye smitte både i Norge og andre land. Skulle vi komme i en situasjon der vi i Norge får vesentlig lavere smittepress, som vi håper, vil forskjellen kunne bety noe. Derfor er det fremdeles krav om registrering og testing på grensene, sier han.

Ifølge Helsedirektoratets faglige råd til regjeringen er tiltak som ble satt inn for å forsinke import og spredning av omikronvarianten i ferd med å miste sin relavans ettersom varianten allerede sprer seg flere steder i landet.

I rapporten står det: «Med så utbredt epidemi i landet kan man finne flere smittede på en enklere måte ved å teste tilfeldige folk på gata enn ved å teste på grensene».

– Ingen nye europeiske reiseråd

– UD vurderer situasjonen løpende i samarbeid med norske helsemyndigheter. Det er ikke opprettet nye reiseråd til europeiske land som følge av den nye omikron-varianten av koronaviruset, sier kommunikasjonsrådgiver Siri Svendsen i Utenriksdepartementet til TV 2.

– På grunn av det høye smittetrykket her hjemme oppfordrer vi alle som reiser til å sette seg grundig inn i smittevernsregler og karantenetiltak dit de skal, sier hun.

Hun peker på at hver enkelt er ansvarlig for egen sikkerhet på reisen og må sjekke innreisevilkår, smittenivå og smitteverntiltak ved reisemålet.

Få tester positivt ved grensen.

På Gardermoen tester litt i underkant av én prosent av de som lander positivt. Så og si alle som reiser er enten fullvaksinerte og/eller har tatt en negativ test 24 timer før de reiste til Norge.

– Vi opplever å ha god testkapastitet. Vi tester 70-90% av de som kommer reisende til Norge, sier daglig leder Daniel Sørli i Dr. Dropin til TV 2.

Teststasjonen på Gardermoen har oppbemannet med 700 personer og mener de er godt forberedt på Julereisingen også.

Tirsdag var ventetiden for de reisende cirka 45 minutter. Det inkluderer de 20 minuttene man må vente etter å ha tatt testen. Når mange fly lander samtidig, er ventetiden lenger.

Henvises til selvtesting

– Ser vi at de reisende venter over to timer begynner lokalene å fylles så mye opp at det utgjør en smitterisiko. Sa loser vi folk med lav risiko for smitte videre med beskjed om å teste seg selv et annet sted innen 24 timer, sier Sørli.

Det er altså ingen kapasitetsproblemer utover arealbegrensningen på Oslo Lufthavn. De som kommer fra høyrisikoland testes på eget sted. Det gjør også de som lander utenfra Schengen og de som skal i transitt.

Grenseteststasjonene skal ha som mål å teste innreisende med størst risiko for import av omikronvarianten, men i realiteten er det kapasiteten og køen som styrer hvem som testes mange steder.

Hovedregel er at testen skal skje på grenseteststasjonen hvis slik finnes. I tilfeller hvor det ikke er tilgjengelig testing skal den reisende teste seg ved en annen teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst.

14 ganger flere tester

Antall tester ved grensene ble økt enormt fra ca. 5000 i uke 47 til over 35000 i uke 48. Det forventes at antall tester tatt på grensen øker ytterligere i uke 49 til 70.000.

Dette betyr allikevel at mange reisende kommer inn i landet uten å teste seg på grensestasjonen. I uke 46 var det 320.000 innreisende ukentlig.

Helsedirektoratet peker også på at testing krever ressurser, inkludert hurtigtester, som det nå er knapphet på og som trengs til skolebarn og helsepersonell.

– Svært lite effektivt

Erfaringer fra Sør-Afrika viser at kostnaden ved reiserestriksjoner overgår nytten kraftig.

– Innreiserestriksjoner har vist seg som svært lite effektive for å hindre spredning av omikron, sier Sør-Afrikas ledende vaksineekspert, professor Willem Hanekom til BBC.

Han er tydelig på at kostnadene ved å innføre reiseforbud er ekstremt høy, og den forventede effekten veldig lav for Sør-Afrikas del.