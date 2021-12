Pellegrino håper på ny kontrakt: – Det har vært en rå opplevelse!

– Jeg trodde du skulle stille noen fine spørsmål? Du går rett på følelser du nå? sier Amahl Pellegrino når vi møter han på Aspmyra.

Etter nok et imponerende seriegull sitter bamseklemmene løst for spillerne som er i ferd med å ønske hverandre god jul før de reiser hjem til sitt eller på velfortjente ferier.

Noen sees igjen allerede i januar mens andre skal leve livet som proff i utlandet.

Så har du de som står uten kontrakt. En av dem er leiesoldaten Amahl Pellegrino som kom inn i Glimt i høst for å styrke laget foran de viktige europakampene.

TREKNING: Glimt-spillerne følger spent med på Conference League trekningen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Jeg har hatt en fantastisk tid her med utrolige lagkamerater. Byen er helt nydelig. Det samme er supporterne og trenerne, sier Pellegrino.

Han og lagkameratene har nettopp sett at Celtic blir neste internasjonale motstander i Europa.

En magisk opplevelse

Han holder i den ferske pokalen som forteller at han er en del av laget som vant serien og tok gullet.

– Det er den mest lærerike perioden jeg har hatt som fotballspiller og jeg har bare vært her i fire til fem måneder. Jeg har opplevd veldig mye. Bare treningskulturen og hele den pakken er helt enormt, sier Pellegrino.

– Nå vet jeg faktisk ikke hva som skjer videre etter dette. Vi har ikke satt oss ned, men det har vært noen samtaler her og der, forteller 31-åringen.

Han legger ikke skjul på at han vil fortsette i Bodø/ Glimt.

JUBEL: Hele Bodø hyllet Glimt sitt andre seriegull på rad. Halvdan Sivertsen er en stolt supporter. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Hvis du ser karrieren min når det kommer til medaljer og det å spille for et topplag, så er dette første gangen jeg virkelig spiller på et topplag. Nå kjemper vi på tre fronter i Norge og Europa. Det har vært veldig stort for meg og min familie, sier en ærlig Pellegrino.

Kontrakt i julegave?

– Det har vært berg og dalbane når det gjelder min karriere. Det å få være her å kunne bidratt er helt magisk. Jeg har storkost meg, og det sier seg selv at det hadde vært veldig gøy å kunne fortsatt. Jeg kan ikke lovet at jeg blir her, for slik er fotballen, men jeg har veldig lyst. Hvis det blir slik at jeg ikke blir i Bodø så kommer det til å bli veldig trist, sier Pellegrino.

– Hadde du skrevet under hvis kontrakten hvis den kom som en hyggelig julegave fra Glimt?

– Jeg gjør ikke ting for meg selv lengre, jeg er ingen unggutt som bestemmer alt. Jeg må nok ta noen runder med familien først for så å ta det derfra. Det har jo litt å si hvem som blir med videre i klubben og hva som kommer inn. Det er en bra klubb og vi kjemper på alle fronter, sier Pellegrino.

I høst kom han til Bodø som et friskt pust. Allerede i første kampen hamret han inn tre mål mot gamle lagkamerater i Kristiansund på 20 minutter.

Aspmyra hadde fått en ny helt.

LEIESOLDAT: 17. august kom Pellegrino til Bodø/ Glimt. Nå håper han at eventyret fortsetter. Foto: Truls Naas/ BodøNU

– Det har vært helt fantastisk siden jeg skrev under, og det føles som om jeg har vært her i ett- og et halvt år sammenhengende. Det har skjedd så utrolig mye. Vi har reist land og strand og spilt i Europa. Det har vært en rå opplevelse. Jeg kunne gjerne ha signert en ny kontrakt, sier spiller nummer 11 denne høsten.

Unikt i Norge

Nå venter hele Bodø og Glimt på en avgjørelse rundt Kjetil Knutsen. For Pellegrino har Knutsen betydd mye. Blant annet ble det et tøft møte med treningskulturen i Bodø/ Glimt i høst. Det fikk han merke allerede på første trening.

– Jeg trodde jeg kom fra trening, men det hadde jeg ikke gjort i det hele tatt. Det å komme inn i hardkjøret til den gjengen her var som å treffe en vegg. Da fikk jeg en overbelastningsskade i begge akillessener som gjorde at jeg ikke har fått bevist 100 prosent av meg selv. Det har vært litt mye skavanker her og der, sier Pellegrino.

Pellegrino ser allerede frem til neste år dersom det skulle bli ny kontrakt med Glimt.

– Jeg håper å få bli med på sesongoppkjøringen neste år. Det hadde vært veldig gøy. Det de driver på med på felte her er utrolig spesielt. Jeg tror det er mange klubber her i landet som har mye å lære. Her jobbes det knallhardt hver eneste dag, sier Pellegrino.

Han er imponert over hvordan Kjetil Knutsen har håndtert trykket fra media og spekulasjonene om hvor Glimt-trenere fortsetter sin karriere.

Hyller Knutsen

– Kjetil har vært en fantastisk trener og en mann som har hatt fokus og det har smittet over på gjengen.

ØYEBLIKKET: Gullpokalen får et realt kyss av Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Uansett hvor mye det er skrevet i media, så har ingen bitt på. Vi har gjort jobben som skal gjøres. Nå har vi fått betalt igjennom seriegullet.

– Det Kjetil velger å gjøre har alle respekt for. Går han til utlandet eller signerer han for en annen klubb, ja så fortjener han det, men vi håper alle at han blir i Bodø, sier Pellegrino.

I sportsbaren på Aspmyra tynnes det ut med spillere.

Han bamseklemmer flere av dem. Kanskje for aller siste gang som lagkompiser.

Det er litt vemodig til tross for det blodferske seriegullet.

Pellegrino håper å få se lagkompisene fra dette gullaget igjen, før han kommer på at han må i barnehagen.

– Jeg har en datter som går i barnehage i Bodø og må hente henne nå. Det kommer til å bli en slåsskamp, for hun trives så utrolig godt der. Vi er blitt utrolig godt tatt imot av hele Bodø og byen, så vi kunne ikke ha bedt om mer, sier Amahl Pellegrino.

Han forsvinner ut av Aspmyra og ut i vintermørket.