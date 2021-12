Her er MDG-toppens oppsiktsvekkende strømregning: Måtte betale 47 (!) kroner

Hermstad tar i mot TV 2 i sin tre etasjes rekkehusbolig på Bøler i Oslo. Der durer og går pelletskaminen for fullt på stua.

Han fyller rikelig på kaminen med små tresylinderne av sammenpresset sagflis, høvelflis og avfall fra sagbruk og skogsindustri.

– Jeg tror vi har spart mye penger på det, og vi har jo fått en mye bedre varme, altså, enn hvis du har panelovner, påstår han.

For en grønn politiker som Hermstad er det viktig at fyring er såkalt klimanøytral.

– Og akkurat sånn som nå, så føler vi jo at vi er med på å få ned strømforbruket i Norge, og det hjelper jo, sier MDG-toppen.

Arild Hermstad kjøper pellets for rundt 3.000 kroner i året Foto: Tom Rune Orset / TV 2

TV 2 får se både strømmåleren i huset og regningene fra nettleieselskapet og strømselskapet. Tallene gjenspeiler er på ingen måte at det er vinter i Norge , og at vi er inne i en tid med de høyeste strømprisene på 25 år.

– Ja, vi tenker jo ikke på det som en regning. Det er jo bare småpenger, sier Hermstad mens han logger seg inn på strømselskapet.

Regningene kommer vi tilbake til.

Klatrer opp på loftet

Det er flere grunner til at Hermstad i sin 120 kvadratmeter store bolig ikke merker noe særlig til strømkrisen.

På taket har han installert 15 stykk solcellepanel. Hermstad klatrer kjapt opp den bratte trappestigen i tredje etasje, forsvinner inn gjennom loftsluken og viser oss «inverteren» som omgjør energien fra solcellepanelene til strømnettet i huset.

– Om lag halvparten av strømforbruket vårt produserer vi selv, sier han fornøyd.

Godt under gjennomsnittet

Og det bringer oss ned i sikringsskapet i yttergangen i første etasje. Strømmåleren blinker og går, sakte og rolig rundt.

Det er gulvvarme på to bad, og en liten panelovn står på av og til. Ellers er det vanlige gjøremål og belysning som trekker strøm.

Hittil i år har Hermstad og ektefellen, pluss en hjemvendt studentsønn i koronatiden, brukt langt under halvparten av det en gjennomsnittlig husholdning i Norge bruker på et år.

Måleren viser totalt 6505 kilowatt timer (kWh) i forbruk når vi nærmer oss slutten på 2021.

Her er gjennomsnittstallene for strømforbruk TV 2 har fått fra SSB:

Gjennomsnittlig årsforbruk i Norge er 16 000 kWh

Årsforbruk for en enebolig er 20 000 kWh

Årsforbruk for en stor enebolig/våningshus er 30 000

Solcelleanlegg til 100.000

Måleren til Hermstad slår fast at familien har brukt 24 170 kWh til sammen siden den ble montert i 2015.

Men så kommer altså energien fra solcelleanlegget og pelletsovnen på toppen.

MDG-nestleder Arild Hermstad har investert i solcelleanlegg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hermstad oppgir at solcelleanlegget kostet 100.000 kroner i 2015, og at han fikk 40 prosent dekket av Oslo kommune.

Pelletskaminen fra 2001 kostet rundt 25.000 kroner, og kommunen bidro den gang med 5.000 kroner.

Kaminen har betalt seg gjennom årene, mens det fortsatt vil ta 8-10 år før solcellene er nedbetalt, avhengig av strømprisen, anslår Hermstad.

Oppsiktsvekkende lav regning

MDG-politikeren gruer seg ikke til å åpne strømregningene selv om det er rekordhøye priser om dagen.

– Dette er regningen for oktober, og den er på 47 kroner, opplyser han.

Rystende lavt i disse tider, med tanke på at regjeringen vil bruke rundt fem milliarder kroner i støtte til husholdningene i desember, januar, februar og mars på grunn av høye strømregninger.

Grunnen til at regningen er på skarve 47 kroner er at strømselskapet skyldte ham penger for produksjonen av strøm fra solcelleanlegget. Den trekkes fra strømregningen.

Nettleien er på 312 kroner, og det samme gjelder for november.

Strømregningen for en måned betales etterskuddsvis måneden etter, og i desember betaler Hermstad altså strømregningen for november.

MDG-nestleder Arild Hermstad sjekker strømregningene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Den er litt mer normal. Den kom på 680 kroner, sier Hermstad, og myser mot laptopen.

– Da solgte jeg strøm for bare 27 kroner, forklarer han.

Mener regjeringen belønner høyt forbruk

Fra og med neste strømregning skal staten betale halvparten av det som overstiger en spotpris på 70 øre per kWh, ifølge forslaget regjeringen presenterte lørdag.

Ordningen skal gjelde forbruk opp til 5 000 kWh per måned, langt over et gjennomsnittlig forbruk.

Hermstad har til sammenligning, som tidligere skrevet, et totalforbruk gjennom snart 12 måneder på 6 505 kWh. Det blir et gjennomsnitt på fattige 550 kWh i måneden.

– Det blir lite penger i støtte til de som har minst med denne ordningen her, fastslår han.

De som har et høyt forbruk belønnes derimot rausere i kronebeløp av staten med den ordningen regjeringen har foreslått.

– Jo høyere forbruk du har, jo mer får du ut av denne ordningen, men det burde jo vært sånn at de som virkelig sliter med strømregningen får god uttelling, sier han.

Kontantutbetaling

MDG ønsker i stedet en kontantutbetaling til alle.

– Vi foreslo allerede i statsbudsjettet at man skulle sette av en sum på nesten 2.000 kroner per hode, som ville gitt mer enn 7. 000 til en familie på fire, sier Hermstad.

– Men nå er det mange som bor i trekkfulle hus og har kanskje ikke muligheten til å ha solcellepanel og pelletskamin sånn som du. Er ikke regjeringens forslag en god håndsrekning til dem?

– Jo, jeg mener jo at det måtte komme et strømtilskudd.

Men Hermstad mener det må komme tiltak som gjør at flere folk blir i stand til å spare strøm, slik han har gjort.

Ikke alle har mulighet til å ha pelletskamin hjemme. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– I dag så er det dessverre bare de som har penger i banken som har råd til å installere enten solceller eller etterisolere, eller å sette opp en pelletskamin. Vi må få en låneordning som treffer alle, også de som bor i trekkfulle hus og som ikke har penger i banken, sier Hermstad.

SV sikrer flertall

Også SV er kritisk til at regjeringen har satt taket så høyt som 5.000 kWh, og vil senke dette noe, og i stedet øke statens andel av regningen.

SV skal forhandle om dette med Sp og Ap i Stortinget, og vil sikre flertall for hovedlinjene i regjeringens forslag.

– Kommer MDG til å stemme imot regjeringens forslag?

– Nei, nå skal vi se på forslaget, og heldigvis så har de jo sagt at det skal gjelde alle, også de som bor i borettslag som i dag har som ikke blir omfattet av denne ordningen. Det det må de jo selvfølgelig orden på, så hvis de klarer å rydde opp i de tingene der, så skal vi se på det med friske øyne og se om om ikke dette er det vi må stemme for.

– Og så mener vi også at man kan se på innslagspunktet at det burde vært satt noe lavere sånn at man fortsatt har insentiver til strømsparing.