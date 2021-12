Trodde sykepleierdrømmen var knust – nå legger Nav seg langflate

Tidligere programleder og væranker Elin Tvedt har gått fra sorg og skuffelse til lettelse og jubel. Sent mandag kveld fikk hun nemlig beskjeden hun hadde drømt om: Hun kan fortsette på sykepleierstudiet.

– Det hadde jeg ikke trodd i går! sier en smørblid Tvedt til TV 2.

Mandag tok Tvedt til Facebook, hvor hun i sorg og frustrasjon skrev et lengre innlegg for å kunngjøre at hun sluttet på sykepleierstudiet.

«I dag tar jeg på meg sykepleieruniformen min for siste gang. Dette er så inderlig trist», skrev hun på sin Facebook-profil.

Fikk avslag på søknaden

Da Tvedt startet på sykepleierstudiet i 2020, kunne hun som en midlertidig ordning også motta dagpenger ettersom hun var korona-oppsagt. Da hun søkte om å få fortsette med ordningen, fikk hun avslag fra Nav fordi søknaden ble behandlet for sent.

Det må nemlig gå 12 uker fra du får ja på søknaden om dagpenger til du kan starte med studier. Tvedt søkte om dagpenger under utdanning i april, men Nav godkjente ikke søknaden før i juli. Da var det mindre enn 12 uker til skolestart i august.

– Hvis det blir én mindre sykepleier i Norge fordi de behandlet søknaden min for sent, er det virkelig ille når man ser mangelen på sykepleiere, sier Tvedt til TV 2 tirsdag.

I håp om å ha råd til å fortsette på studiet, valgte Tvedt å klage på søknaden.

– Da jeg ba pent om det var mulig å ferdigbehandle klagen innen juleferien, fikk jeg beskjed om at klagebehandlingstiden var på inntil 34 uker, sier Tvedt oppgitt.

Var i tvil

En klagebehandlingstid på åtte måneder var dråpen som fikk begeret til å renne over, og mandag tok Tvedt til Facebook for å kunngjøre at sykepleierdrømmen var knust. Hun forteller at hun måtte gå flere runder med seg selv før hun satt seg ned foran tastaturet.

– Jeg talte veldig på fingrene, skal jeg skrive det, skal jeg ikke. Én ting var at jeg hadde en egeninteresse, men jeg var sikker på at det var mange der ute som slet med det samme. Jeg var redd for å få kommentarer som «Kan du ikke bare søke studielån», men det er ikke det det handler om, sier Tvedt.

– Det handler om at de har tillatt folk å ta utdannelse under dagpenger, men at jeg ikke fikk lov siden Nav hadde svart meg for sent. Det sto bare på de 12 ukene, når jeg sendte inn søknaden i god tid, sier Tvedt.

Enorm respons

At hun til slutt bestemte seg for å skrive innlegget, angrer hun ikke på nå. Responsen lot ikke vente på seg, og Tvedt har fått støtte og tilbud fra hele landet. Mandag kveld fikk hun meldingen hun hadde drømt om:

– Plutselig så fikk jeg melding fra Nav om at jeg hadde fått medhold i klagen. Da ble jeg selvfølgelig veldig glad, forteller Tvedt.

I en e-post til TV 2 erkjenner Ellen Christiansen, direktør i Nav Arbeid og ytelser, at det ble gjort en feil i saksbehandlingen.

– I denne saken har vi gjort en feil, og det beklager vi på det sterkeste. Feil dato ble registrert i saken da den ble behandlet og dette ble ikke oppdaget i kontrollen, sier Christiansen.

– Vi har rettet opp feilen og sendt henne et nytt vedtak, legger Nav-direktøren til.

Les hele svaret fra Nav I denne saken har vi gjort en feil og det beklager vi på det sterkeste. Feil dato ble registrert i saken da den ble behandlet og dette ble ikke oppdaget i kontrollen. Vi la ved en feil inn at hun hadde fått dagpenger i juni i år, mens hun faktisk fikk det i juni i fjor.Tvedt skulle ikke fått avslag. Hun har etter regelverket rett til dagpenger under utdanning og det har hun nå fått beskjed om. Vi har rettet opp feilen og sendt henne et nytt vedtak. Vi er lei oss for at vi ikke fanget opp feilen da hun var i kontakt med oss. Det burde vi gjort, og vi beklager den belastningen hun har hatt på grunn av dette. Vi vil følge opp denne saken internt for å se hva vi kan lære av den. Ellen Christiansen, direktør Nav Arbeid og ytelser

Skal opp i Stortinget

Den tidligere programlederen er strålende fornøyd med at hun får fortsette på studiet, men avslører at innlegget hennes også kan få betydning for langt flere.

– Det har ringt masse politikere. Fra både Venstre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV. Alle er enige i at dette er noe som må ordnes opp i, og at det ikke kan være sånn, forteller Tvedt.

En av dem som tok kontakt, var Venstre-politiker Alfred Bjørlo. Han har sendt inn et skriftlig spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, hvor han krever at personer som begynte på sykepleierstudiet med dagpenger, får fullføre skoleløpet med denne modellen.

– Flere andre politikere tok også kontakt, men de synes det var så godt formulert at de ikke ville endre på noe, sier Tvedt om kravet fra Bjørlo.

Vil gjøre en forskjell

Til TV 2 forteller Bjørlo at han er svært fornøyd med at det er funnet en løsning i saken til Tvedt, og han hyller sykepleierstudenten for å ha stått frem med sin historie. Samtidig advarer han om at Tvedt sin historie bare er en av mange, og varsler at han vil fortsette kampen på Stortinget.

Venstre-politiker Alfred Bjørlo varsler at han vil ta saken videre i Stortinget. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er dessverre mange som trolig blir rammet av at Nav gjør feil – og ikke når frem på den måten Elin her har gjort fordi hun er et kjent navn og har våget å gå ut offentlig med sin sak. Så all mulig skryt og honnør til Elin for det hun her har gjort. Nå må vi som er politikere gjøre det vi kan for at også alle andre som er i Elin sin situasjon får hjelp, sier Bjørlo til TV 2.

Tvedt beskriver all responsen som fantastisk, og håper hun kan være med på å bidra til at flere kan fullføre sykepleierstudiet.

– Ja, det var jeg virkelig håpe, det var litt av målet mitt. Kanskje spesielt i den krisen man står i nå, hvor helesevesenet står i kne, blant annet med mangel på sykepleiere, avslutter Tvedt.