Miljødirektoratet fant flere avvik i Isabel Raads nettbutikk

Miljødirektoratet har nylig gjennomført et produkttilsyn i nettbutikken Trendy Things.

I september opprettet influenser Isabel Raad nettbutikken Trendy Things sammen med ekskjæresten og kompis Pierre Louis.

Nå har Miljødirektoratet gjennomført et tilsyn og funnet flere avvik.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Avvikene må rettes opp i

TRENDY THINGS: Miljødirektoratet har funnet avvik i nettbutikken til Isabel Raad AS. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I rapporten som Dagbladet har fått innsyn i skriver Miljødirektoratet at virksomheten mangler internkontroll. Dette ser de alvorlig på.

«Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til regelverket som gjelder og at det er etablert rutiner som sikre at produkter som settes på det norske markedet er i samsvar med regelverket», står det i rapporten.

Miljødirektoratet hevder også at Isabel Raad AS ikke de kravene i regelverket som gjelder for produktene de selger.

Videre mener Miljødirektoratet at avvikene må rettes opp i snarest, og at de så må sende en tilbakemelding innen 28. februar.

Må undersøke produktene

Ettersom Miljødirektoratet hadde funnet tungmetaller i smykker i andre butikker, ønsket de å følge opp influenser-butikker generelt.

De tungmetallene de hadde avdekket tidligere var blant annet kadmium og nikkel.

Nå pålegger de Isabel Raad AS å gjennomføre en egen undersøkelse på sine produkter om utlekking av nikkel i tre ringer, samt innhold av bly i led-striper.

Butikken inneholder produkter som blant annet smykker, klær og mobildeksler. Tidligere har butikken fått kritikk for sine høye priser, ettersom flere hevdet å finne de samme varene på andre nettsider.

Raad har også fått kritikk for å ikke ha designet smykkene selv. Denne formen for kritikk har hun svart på gjennom sine egne sosiale plattformer, og fortalt at hun aldri har påstått å ha designet produktene selv.