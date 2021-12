Jerv-treneren: – En skandale hvis Brann taper

Arne Sandstø (55) har sovet utenfor kiosker for å få tak i billetter til Brann-kamper. Nå håper han å sørge for en av klubbens mørkeste dager.

– Det er en skandale hvis Brann taper.

Det er den kontante meldingen fra Jerv-trener Arne Sandstø. Jerv-treneren er selv bergenser og fikk seks kamper for Brann på 1980-tallet.

Selv om bergensdialekten er helt utvannet, vet Sandstø godt hvordan mekanismene fungerer i Bergen og forventningene spillerne lever med.

– Ressursene, pengene og menneskene. De er ti ganger så store som oss. Det å tape mot et lite lag fra Grimstad, det klinger ingen steder i Bergen i det hele tatt.

Etter at 55-åringen tok over Jerv i 2016 har han gjort dem til et topplag i Obosligaen, men opprykket lar fortsatt vente på seg. Denne sesongen levde håpet helt til siste runde, men tidligere Brann-sjef Lars Arne Nilsen tok plassen med Aalesund.

– Jeg tror ikke det er mange utenfor Grimstad som hadde forventet at Jerv skulle bli nummer tre og kjempe mot Aalesund helt til siste runde. Vi er litt skuffet over at vi ikke gikk rett opp, men totalt sett har vi hatt en veldig god sesong, sier eksilbergenseren.

Selv om det har gått ti år siden han forlot Bergen og Løv-Ham tror han ikke at han blir sittende igjen som en judas om Brann skulle tape onsdag kveld.

– Det finnes mange fine bergensere og de skjønner at det er andre kamper som har vært tellende for at de rykker ned.

Har sovet ute for å få tak i Brann-billetter

TV 2s fotballekspert og Brann-legende, Erik Huseklepp, ler når han hører Sandstøs kommentar om at det er en skandale om Brann taper.

– Han spiller jo bare kortene sin ut, slik han må. Jerv er en mye mindre klubb enn Brann. Alle i Sandstøs situasjon hadde sagt det samme. Det er jo dette de må spille på. Også er det jo litt sannhet i det han sier. Det er en katastrofe for Brann om de rykker ned, men det er jo ikke det for Jerv om de ikke rykker opp, sier Huseklepp.

Arne Sandstø innrømmer at Jerv trolig har en fordel i at det kun spilles én kamp og at det kun er tillat med 600 tilskuere.

– Drillo ville kanskje vært strammere i det, men 60/40 fordel Brann kanskje? Så kan du ta alt det utenforliggende i tillegg og alt det betyr, så tror jeg det kan bikke enda flere prosenter i vår favør, sier Sandstø og viser til at det kun skal spilles én kamp foran 600 tilskuere.

VILLE JUBELSCENER: Det tok helt av på Levermyr i Grimstad da Jerv slo KFUM i kampen som avgjorde Branns motstander. Foto: Tor Erik Schrøder

Likevel skulle han helst reist til Bergen og spilt foran et fullsatt Brann Stadion.

– Ja, utvilsomt. Jeg har hatt noen fantastiske opplevelser på Brann Stadion, hvor jeg har både tapt og vunnet kamper. Det har vært helt kaos. Du finner ikke et bedre sted å spille fotball, sier Sandstø.

– Jeg er skrudd sammen slik at jeg gleder meg enormt til alle fotballkamper, men det er klart at det er noe spesielt nå. Jeg har selv ligget utenfor kiosker hele natten for å få tak i Brann-billetter til semifinaler og finaler i mine yngre dager, sier Jerv-sjefen.

Selv om hjertet tidligere banket hardt for Brann, er det én ting som gjelder onsdag kveld. Å sørge for en av de mørkeste dagene i Branns historie.

– Magefølelsen er veldig god. Vi er veldig godt forberedt på Brann. Planen vår er glassklar og vi gleder oss veldig til å spille kampen.